PNUD y AMCOSAD anuncian colaboración para acercar proyectos de desarrollo a la comunidad diplomática

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México y la Asociación de Diplomáticos de México (AMCOSAD) anunciaron una nueva colaboración orientada a fortalecer la comunicación con las misiones diplomáticas acreditadas en el país y ampliar la difusión de las iniciativas de desarrollo que impulsa el organismo internacional.

La alianza permitirá difundir de manera más amplia las iniciativas y resultados del PNUD, además de generar espacios de intercambio técnico y diálogo mediante sesiones informativas, presentaciones y otras actividades conjuntas.

La iniciativa contempla encuentros y presentaciones dirigidas al cuerpo diplomático para compartir experiencias, buenas prácticas y resultados del trabajo del PNUD en México en materia de desarrollo sostenible.

El presidente de AMCOSAD, Yerlan Kubashev, destacó que para la comunidad diplomática es relevante conocer de cerca los proyectos que impulsa el organismo internacional.

Por su parte, la representante residente del PNUD en México, Silvia Morimoto, señaló que el organismo cuenta con múltiples iniciativas que busca compartir con la comunidad internacional.

“Contamos con más de 50 proyectos que me gustaría compartir con la comunidad internacional. Si ven lo que podemos hacer con los recursos para el desarrollo, en lugar de usar el dinero para guerras y otros conflictos que tenemos en el mundo, si pueden utilizarlos para el desarrollo, si ven la belleza, verán que juntos podemos hacer mucho más”, expresó.

“Creo que si unimos fuerzas podemos hacer mucho más por el maravilloso México”, agregó.

Ambas instituciones ratificaron la relevancia de coordinar esfuerzos y comunicar de manera estratégica para potenciar el impacto de sus acciones en favor del desarrollo sostenible del país.