La Cultura de la Paz, Partido de Estado

“La democracia es bella porque nos da la libertad hasta para destruirla" Benito Mussolini

El 4 de marzo se presentó –finalmente- la nociva e innecesaria iniciativa de reforma electoral que pretende una regresión de cincuenta años en la materia. Redactada sin técnica legislativa y sólo por militantes de Morena.

La exposición de motivos presenta las razones y justificación que inspiraron a la Presidenta a modificar la Constitución en materia electoral, quien argumenta su propuesta con falacias y tergiversando la historia.

Siendo la destrucción una modalidad de la transformación, tiene razón la Mandataria al sostener que México vive una transformación profunda iniciada en 2018, que se consolidó con la elección popular de representantes de los tres poderes públicos en 2024 y 2025:

El sometimiento de las autoridades electorales por su partido, permitió al oficialismo una inconstitucional sobrerrepresentación legislativa, por eso la supuesta demanda popular que “se refiere a la necesidad de garantizar que la representación depositada en ambas cámaras del Congreso de la Unión sea efectiva” sólo es aceptable si su propuesta previera una fórmula para evitar otra sobrerrepresentación legislativa ilegal.

Con la manipulada y desaseada elección de ministros, magistrados y jueces, se desmanteló la administración judicial profesional federal y local.

Pretende convencer -con su burlona afirmación- que antes de la Cuarta Transformación “nunca se había tenido un gobierno verdaderamente democrático en donde la voluntad popular fuera respetada de manera irrestricta.” Distorsiona la historia y miente al afirmar que “se estableció una alternancia que fue en realidad una simulación democrática” y que los derechos político-electorales no han evolucionado.

Afirma que el fortalecimiento del modelo electoral se vincula con los principios de honestidad pública y austeridad republicana que –por cierto- violan sus huestes cotidianamente arropados por la impunidad oficial. También que “Una democracia verdadera no teme perfeccionarse, por el contrario, asume como una necesidad su constante revisión y fortalecimiento.” Así fue en la construcción de las instituciones electorales iniciada hace cincuenta años, proceso en el que participaron todas las corrientes y se tradujo en la inclusión y respeto a las mayorías. Hoy su objetivo es su destrucción.

Con su propuesta pretende imponer un gobierno de las actuales mayorías, para las mayorías y por las mayorías, para repetir errores del pasado, excluyendo a las minorías. La Presidenta amenaza con el propósito de transformar a Morena, su movimiento fascista, en un partido de Estado para eternizarse en el poder, al señalar que su “iniciativa de reforma constitucional en materia electoral se concibe desde una visión de Estado de largo plazo.”

La Cuarta Transformación, con sus reformas constitucionales para trastocar 105 artículos de los 136 que integran la Constitución, ha demostrado que lo que le interesa es despojar de sus derechos a los ciudadanos para someterlos y concentrar el poder. El supuesto respeto irrestricto a la voluntad popular, que menciona en la iniciativa, es falso.

No parece casual que, justamente 97 años después de la fundación del PRI, que ocurrió el 4 de marzo de 1929, se haya enviado la iniciativa de reforma electoral que se comenta, lo que indica que pretende emularlo.

El PRI gobernó México durante setenta y un años consecutivos, de 1929 a 2000. En 1988 sufrió su mayor escisión, con la separación de la Corriente Democrática, que derivó en la creación del PRD, partido del que surgió lo que hoy es Morena. Gobernó también del 2012 al 2018.

Los gobiernos priístas construyeron sólidas instituciones y propiciaron la pluralidad democrática y electoral, contrario a lo que hace y pretende terminar de destruir Morena.

Tristemente el actual PRI parece no existir, está desprestigiado y rechazado, sus peores resultados electorales lo confirman. Su actual presidente lo secuestró, lo que propició la salida de brillantes y destacados militantes.

Estamos viviendo la ruptura del orden constitucional e institucional, impulsada por Morena, que se empeña en desvanecer el orden basado en normas. Partido que arrancará ilegalmente su campaña electoral para el 2027.

Urge la acción de los partidos de oposición. ¡Despierten!

*El autor es bogado, negociador y mediador.

X: @Phmergoldd