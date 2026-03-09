Nicolás Larcamón: “Cruz Azul no anticipa un triunfo ante Rayados”

Nicolás Larcamón cambia los planos de juego de la Liga MX a la Concachampions, donde el Cruz Azul busca repetir el título, que sería el octavo de su vitrina. En Monterrey el escenario está puesto para la ida de octavos de final, pero Rayados viene malherido de un fin de semana en el que perdió el clásico regio ante Tigres.

Sin embargo, el entrenador de Cruz Azul mantiene una postura mesurada, pese a que tiene el liderato en Liga MX (jornada 10) y es campeón defensor de la Concachampions: “Estamos más conectados con ir construyendo ambos frentes, con no hablar de coronación mucho antes de saber transitar y recorrer ambos caminos para después, en la asistencia de necesidad, ambicionar en concreto la posibilidad”.

Ambos equipos se enfrentarán de nuevo en la ‘Conca’ cinco años después, y por primera vez en octavos de final. Sus enfrentamientos anteriores fueron en semifinales, con el Monterrey al frente de la serie (3 ganados y un empate). También, será la primera vez que ambos clubes se enfrenten en este torneo desde su choque de semifinales en la edición de 2021, donde Monterrey ganó 5-1 en el global.

Cruz Azul disputa su quinta participación en octavos de final. El club ha avanzado en todas las ediciones anteriores. Rayados también jugará octavos de final por quinta vez, tras haber avanzado cuatro veces y haber sido eliminado una vez, a manos de Vancouver Whitecaps en 2025.

EL CAMINO

Liderados por un hat-trick de Luka Romero, La Máquina se impuso con facilidad por 8-0 en el global sobre Vancouver FC en la primera ronda. Mientras que, Rayados superó al Club Xelajú de Guatemala por 3-1 en el global.

Esta serie será la tercera de octavos de final entre clubes de la Liga MX. Las dos anteriores fueron entre el Club América y Chivas (2024 y 2025), con las Águilas avanzando en ambas ocasiones.

deportes@eleconomista.mx