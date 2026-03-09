Konfío se alista para ser banco y ampliar servicios a pymes

Tras más de una década enfocada en el financiamiento para pequeñas y medianas empresas (pymes), la financiera tecnológica se prepara para dar el siguiente paso, convertirse en banco y ampliar su oferta de servicios financieros para este segmento.

De acuerdo con lo compartido por Gregorio Tomassi, director de finanzas de Konfío en entrevista, la firma se encuentra en la etapa final del proceso para obtener la licencia bancaria por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con el objetivo de integrar en una sola plataforma productos de crédito, pagos y cuentas de depósito dirigidos a pymes.

“Estamos en este momento solo a la espera de la decisión del regulador. A nuestro reconocimiento hemos satisfecho todos los requisitos que nos han exigido desde hace meses”, explicó Tomassi.

De concretarse la autorización, la firma podrá complementar su actual oferta de financiamiento con servicios de captación y gestión de tesorería, lo que permitiría a las empresas administrar sus operaciones financieras desde un solo ecosistema. La firma ingresó solicitud en el 2024, hasta el momento opera como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) de base tecnológica.

De acuerdo con la compañía, en más de 80% de los casos el financiamiento que otorga representa el primer crédito empresarial que reciben sus clientes. Las pymes que atiende Konfío muchas veces no tienen garantías ni historial bancario.

“Somos esa puerta de entrada al crédito para muchas pymes que antes se financiaban con capital propio, con proveedores o incluso con la tarjeta personal del dueño”, explicó Tomassi.

La falta de historial bancario o de activos para ofrecer como garantía suele dejar a muchas empresas fuera del sistema financiero tradicional, por lo que la fintech ha desarrollado modelos de crédito sin garantía enfocados en capital de trabajo.

“Lo que queremos es completar una oferta de servicios dedicada a las pequeñas y medianas empresas, incorporando también cuentas de depósito y herramientas para la gestión de pagos”, añadió Tomassi.

Crédito que impulsa crecimiento

El acceso al financiamiento puede tener un impacto directo en el desarrollo de las empresas. Un estudio elaborado por el BID sobre clientes de Konfío encontró que el crédito otorgado por la compañía está asociado con un crecimiento promedio de 20% en las ventas de las pymes que lo reciben.

En el caso de empresas lideradas por mujeres, el impacto es todavía mayor.

“En empresas lideradas por mujeres el crecimiento en ventas supera 40%, en gran parte porque el acceso al crédito es todavía más limitado para ellas”, señaló Tomassi.

Actualmente, la empresa cuenta con financiamiento institucional proveniente de diversas fuentes internacionales y nacionales, lo que le permitirá ampliar su capacidad de colocación en los próximos años.

Con estos recursos, Konfío planea otorgar alrededor de 44,000 millones de pesos en crédito en los próximos tres años, con el objetivo de beneficiar a alrededor de 85,000 empresarios.

Según Casar, contar con una licencia bancaria también abriría la puerta a fuentes de fondeo más eficientes, lo que permitiría fortalecer su capacidad para financiar a las pymes.

Un banco con ADN de crédito

Uno de los diferenciadores del proyecto es que la empresa llega al proceso de licencia bancaria con una trayectoria enfocada en el otorgamiento de crédito productivo.

“Nosotros nacimos del lado de otorgar crédito, desarrollando capacidades para financiar de manera ágil a las pymes y sin exigir garantías”, explicó Tomassi.

Este enfoque, añadió, coloca a la empresa en una posición particular dentro del ecosistema financiero, al combinar tecnología, financiamiento y servicios de pagos orientados al crecimiento empresarial.

Mientras se define la resolución regulatoria, la fintech se mantiene optimista sobre la posibilidad de operar como banco y ampliar su impacto en el financiamiento de pequeñas empresas en México.