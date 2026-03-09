La Escuela de Escritores Sogem “no puede quedar momificada”

La Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México (Sogem) no cierra sus puertas pero sí se encuentra en un proceso de renovación para dar vuelta de página a un esquema que ya no resultaba funcional. Esto asegura el presidente del Consejo Directivo de dicha sociedad de gestión colectiva, el guionista Manuel Rodríguez Ajenjo.

“No estamos cerrando la Escuela de Escritores. Sufrió una modificación ante los tiempos porque no puede quedar momificada. El tiempo la hizo inoperante ante las nuevas escuelas que hay, no solamente en México sino en la red, donde la oferta es global”, declaró Rodríguez Ajenjo.

Detalla que, con su llegada a la presidencia de la Sogem, en agosto de 2024, se encontró con que la escuela tenía un déficit de 1.9 millones de pesos y manejos deficientes.

“La realidad es ésa”, dice, “cada nuevo presidente cambiaba el estilo, al director y la plantilla de maestros. Eso para la Sogem era una sangría económica. Cada vez había menos alumnos y los maestros se iban empoderando. Era amiguismo el que manejaba la sociedad. Además, se fueron muriendo los verdaderos maestros que le dieron lustre a la escuela, como Hugo Argüelles, Vicente Leñero, Emilia Carballido, José María Fernández Unsáin o Arrigo Coen”.

Por lo anterior, Ajenjo subraya que la escuela sigue operando bajo el modelo híbrido y actualmente tiene tres cursos, uno para la escritura de telenovelas, otro para el oficio especializado en cuento y uno más de actuación para niños.

¿Cómo evitar el amiguismo?

La Escuela de Escritores fue fundada en 1987 y se convirtió por muchos años en uno de los proyectos privados más influyentes en lo competente al fomento de nuevos escritores, el fortalecimiento del ejercicio literario de manera sistemática y el impulso para quienes deseaban escribir para la televisión, el cine o el teatro.

Por sus clases pasaron las plumas de varios llamados a consagrarse en la dramaturgia, el periodismo, el ensayo y la ficción. Cerca del 80% de las personas egresadas de esta institución se han dedicado al oficio de la escritura en alguna de sus variantes. Actualmente se debe superar la suma de 250 premios literarios entregados a sus egresados. Además de esto, la Escuela de Escritores ha sido un punto de encuentro importante entre distintas generaciones de autores.

En un año en el que se celebra el 50 aniversario de la Sogem, el presidente de su Consejo Directivo explica que cada maestro debe mostrar su plan de estudios para que éste se somete a consulta con la ayuda de un grupo de “veteranos de la escritura”.

“Si el proyecto resulta productivo y se echa a andar, se lanza en redes, se abren nuestras aulas y se cobra el dinero que acordemos entre la sociedad y el profesor, que sea benéfico para ambos. Esto nos permite no perder los millones que la sociedad perdía, porque la sociedad no tiene ese dinero”.

Asegura que al final del último periodo ordinario de clases, la escuela solamente tenía cinco alumnos y ocho maestros, lo cual generaba un gasto superfluo y, señala, decidió recortar la salida irrecuperable de dinero: “mejor lo ocupamos en la incorporación de varios de nuestros socios al Seguro Social”.

Otros puntos álgidos

No es la primera ocasión en la que se habla sobre el posible cierre de la Escuela de Escritores de la Sogem ni en la que la institución aclara rumores sobre su desaparición, como es el caso de 2011. En aquel entonces, una veintena de escritores renunció a la institución por un desacuerdo con la presidencia en turno de la Sociedad, lo cual levantó especulaciones sobre su destino, particularmente por la carencia de financiamiento y los cambios en su administración.

En el año 2020, con los impedimentos de la pandemia, el proyecto educativo de la Sogem se enfrentó a un nuevo desafío que cambió definitivamente los sistemas educativos en todas sus vertientes dado el crecimiento de la demanda de enseñanza a distancia.

Finalmente, Rodríguez Ajenjo dice: “Los hechos son los hechos y la gente de nuestra sociedad, los verdaderos socios, saben que la sociedad actualmente se maneja con transparencia”.

Escuela de Escritores: Algunos egresados

Eusebio Ruvalcaba – narrador, ensayista

Escuela de Escritores