Estados Unidos dominó al pitcheo de México y gana 5-3

México perdió el invicto en el Clásico y fue en el partido que encara el orgullo nacional. Un día después de ser una aplanadora con el 16-0 ante Brasil, el equipo de Benjamín Gil perdió el radar ante el equipo de casa y uno de los favoritos para ganar el torneo.

Las cinco carreras que derrotaron a México en el Daikin Park de Houston cayeron desde la tercera entrada, con un jonrón de Aaron Judge con uno en base y otro vuelacercas de Roman Anthony con dos en circulación. Ambos peloteros no permitieron carrera y encabezaron la ofensiva estadounidense, que complicó las ganas de una noche mexicana.

En el sexto rollo, el Tricolor despertó, con dos carreras, la primera producida con jonrón solitario de Jarren Duran que la conectó por el jardín izquierdo, enfrentado los lanzamientos del zurdo Matthew Boyd. La ofensiva mexicana continuó su ataque con sencillos ligados de Jonathan Aranda y Alejandro Kirk, el primero fue remolcado con sencillo dentro del cuadro del bateador emergente Joey Meneses, para la segunda rayita tricolor.

México levantaba y en el octavo respondió de nuevo. Jarren Duran castigó al pitcheo de Matt Boyd con un cuadrangular por el jardín derecho para acreditar la tercera carrera mexicana. Pero se acabó el tiempo. Garret Whitlock colgó el cero de la novena entrada con un par de ponches para apuntarse el salvamento y entregarle a Estados Unidos su primera victoria en 20 años ante México en el Clásico.

México no encontró la ofensiva y se queda en la serie 2-1 del Grupo B. Italia le espera en la puerta para pelear por el boleto a cuartos de final, con buena ofensiva y solo han permitido dos carreras en total en sus dos primeros duelos de grupo.