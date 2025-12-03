Morena y aliados van por nuevas modificaciones a la Ley de Aguas

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila (Morena), afirmó que el proceso de modificación de la iniciativa presidencial sobre la Ley Aguas no está concluido, pues se espera que Morena y aliados realicen nuevos cambios ante el pleno de San Lázaro como parte de los acuerdos a los que han llegado con agricultores.

“A los productores les decimos que no vamos a fallar, que lo que estamos tratando de hacer desde la semana pasada al escucharlos y al modificar la iniciativa original, fue de buena fe. Es una interlocución de buena fe y que todavía falta el trayecto del día para modificar algunos otros temas”, aseveró el líder morenista tras acusar a la oposición de querer desinformar sobre el tema.

Según lo expresado por Monreal Ávila, las bancadas de oposición han generado “una gran desinformación e incluso ignorancia” sobre el tema, al tiempo que sostuvo que “nosotros no le tenemos ningún temor a la oposición. Ellos están haciendo lo suyo: desinformando, agraviando, agrediendo. Pero no es así, por eso nos hubiera gustado que el debate parlamentario fuera en el Pleno y no solo a través de una conferencia de prensa que desinforma aún más a la opinión pública”.

No obstante, también reconoció que algunos dirigentes campesinos han mostrado sorpresa porque no están algunas de las propuestas que han planteado no se ven plasmadas en el dictamen; sin embargo, defendió que “es un proceso legislativo el que estamos iniciando. Es decir, el proceso legislativo apenas va a comenzar y habrá reservas que nuestro movimiento habrá de proponer”.

Incluso adelantó que a parte de los 50 puntos que ya modificaron en la iniciativa original, que tienen que ver con transmisión, títulos, herencia, volumen del agua, zonas de libre alumbramiento, delitos, faltas administrativas, negativa ficta, su partido ha propuesto modificar otros puntos que ya fueron socializados con algunos grupos de productores.