La Camimex teme "graves afectaciones" por cambios a la Ley de Aguas

La Cámara Minera de México (Camimex) advirtió este martes que teme por “graves afectaciones” que podrían darse a partir de cambios que se perfilan en la Ley de Aguas Nacionales.

“La redacción vigente considerada para el Artículo 118 prácticamente prohíbe que se construyan instalaciones mineras en gran parte del territorio nacional -especialmente en regiones montañosas donde están ubicadas la mayoría de las minas-, lo cual afecta directamente la continuidad operativa de la minería y frena la producción de metales y minerales indispensables”, dijo en un comunicado de prensa.

Con cambios a la iniciativa de la nueva Ley General de Aguas, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados afina detalles para la aprobación del dictamen.

Con la participación también de las comisiones de Ganadería, la de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria y la de Presupuesto, que deberán dar su opinión, diputados podrían avalar los cambios que han acordado con la Secretaría de Gobernación y algunos dirigentes de organizaciones de productores agrícolas.

“Como cualquier país que tiene un importante potencial minero, México necesita una regulación sólida, basada en información y evidencia técnica, que garantice la protección del medio ambiente y, al mismo tiempo, permita que sectores esenciales para el país operen bajo las mejores prácticas como lo hacen nuestras empresas afiliadas”, añadió la Camimex.

Según la Cámara, esta prohibición absoluta carece de fundamento, afectando a más de 3 millones de familias mexicanas que participan directa o indirectamente en la actividad minera y ponen en riesgo a la industria y la economía de México.

La Camimex expresó su preocupación por los impactos negativos que tendría para la industria minera en México la modificación de la redacción del Artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales propuesta por la Cámara de Diputados.

“La minería formal, responsable y regulada en México no vierte, ni pretende verter, desechos tóxicos en cauces o vasos y sus zonas federales o cuerpos de agua bajo ninguna circunstancia”, dijo.

Expuso que los residuos derivados del proceso de beneficio de los minerales se gestionan mediante infraestructura especializada, diseñada conforme a la normatividad mexicana, aprobada y supervisada con base en información técnica y alineada a los estándares internacionales más estrictos.

La construcción de esta infraestructura -incluidos los depósitos de residuos mineros y las obras para el manejo de aguas residuales de uso minero- es esencial para operar de manera segura, transparente y ambientalmente responsable.

“Su autorización no implica la realización de descargas en cuerpos de agua, sino el desarrollo de obras reguladas, estudiadas y supervisadas por la autoridad”, indicó.

La Camimex considera indispensable que el Artículo 118: