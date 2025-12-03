La Ley de Aguas avanza en la Cámara de Diputados; oposición reclama fast track

En menos de dos horas, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados dio su aval a la iniciativa presidencial por la que se expide la Ley General de Aguas, y reforma la Ley de Aguas Nacionales; todo ello enmarcado por movilizaciones de agricultores que desde muy temprano cercaron con tractores los alrededores de San Lázaro.

Con 28 votos a favor de Morena y sus aliados; 10 en contra del PAN y PRI, y 2 abstenciones de Movimiento Ciudadano, fue aprobado el dictamen que tiene como fin definir las reglas sobre el uso de este recurso vital en los procesos productivos, ordenar las concesiones, y asegurar su disponibilidad para toda la población.

Durante la dictaminación de esta iniciativa, el diputado del PAN, Paulo Gonzalo Martínez, acusó que este proyecto “nació mal, creció peor y llega a esta comisión todo planchado, improvisado y completamente alejado de la realidad de este país”, por lo que insistió que debía ser retirado.

Mientras que el diputado Humberto Ambriz (PRI) advirtió que el tema de la transmisión es “el último clavo al ataúd del campo de México”, ello al destacar que desde ayer campesinos comentaron que cuando una comunidad no tiene agua “va con la gente que tiene un pozo y le pide el agua y se la regala, así de noble es el campo y hoy están acabando con él, no se vale, la historia como lo mencioné en el grupo nos va a juzgar”.

En tanto, como en pocas ocasiones, el diputado del PT, Jesús Fernando García mostró su desacuerdo con la discusión de este proyecto, ello al lamentar que no fue suficiente la atención que se le dio a los productores, “requería de más tiempo y si una iniciativa que se manda y se le hacen muchas modificaciones y se aceptan, quiere decir que esa iniciativa venía mala... y si ocupa tiempo para hacerla bien, podíamos haber dicho: vámonos hasta el otro mes”, enfatizó.

Opositores reclaman fast track

Aunque se tenía previsto que la discusión de este proyecto continuara hasta el jueves, de último momento, la mayoría de Morena, sus aliados y MC, aprobaron modificar el orden del día de la sesión de este miércoles para apresurar su análisis ante el Pleno de San Lázaro.

Así lo dio a conocer el líder parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, quien señaló que reunión extraordinaria de la Junta de Coordinación Política, se solicitó al Pleno y a la Mesa Directiva que se modifique el orden día de la sesión de hoy, otorgando prioridad a la iniciativa de reformas a la Ley de Aguas Nacionales y a la que expide la Ley General de Aguas, con los procedimientos parlamentarios pertinentes.

A pesar de que la propia presidenta de San Lázaro, Kenia López Rabadán (PAN), sostuvo que “de manera personal, no estoy de acuerdo en que se dé fast track a este tema tan importante”, pues señaló que la Ley de Aguas es una ley que va a impactar de manera directa a casi 600 mil personas que tienen en este momento una concesión.

“No estoy de acuerdo en este fast track, no estoy de acuerdo en esta modificación; por supuesto, respeto nuestros ordenamientos internos... Pero, para mí es obligado decir: este tipo de acciones, justamente, hacen compleja la comunicación. Sí hay algunas voces que siguen reclamando, no han sido escuchadas”, exclamó.

En el mismo sentido, el grupo parlamentario del PAN denunció el “intento del oficialismo por aprobar ley de aguas sin análisis y sin escuchar a quienes dependen del agua”.

En voz de su coordinador Elías Lixa, se advirtió que, mientras la ley debería continuar su etapa natural de análisis y discusión, Morena y sus aliados buscan romper las reglas del Congreso para aprobarla de manera acelerada y “por la puerta de atrás”.

El diputado Lixa acusó que el oficialismo ignora la inconformidad legítima de campesinos, ganaderos, productores, comunidades rurales y familias que dependen directamente del acceso al agua para subsistir. Aunque se realizaron reuniones y mesas de trabajo, las opiniones técnicas y sociales fueron desechadas.

“Quieren engañar a la gente diciendo que esta es una ley para garantizar el derecho al agua. Pero eso no es verdad. Esta iniciativa lo que hace es centralizar, controlar y secuestrar el recurso más importante del país”, sostuvo la bancada.