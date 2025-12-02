CNA pide reglas “sólidas” y de largo plazo en la nueva Ley General de Aguas

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) advirtió que la nueva Ley General de Aguas deberá construirse con bases “sólidas, equilibradas y de largo plazo” para evitar riesgos en la operación de los sistemas productivos agrícolas y en los derechos de los usuarios.

“El nuevo marco jurídico debe contener bases sólidas, ser eficaz, equilibrado y de largo plazo, para garantizar el patrimonio de los agricultores y el bienestar para toda la población”, expuso en un comunicado.

El organismo aseguró que continuará trabajando con el Gobierno hasta que todas las preocupaciones de agricultores, ganaderos y la agroindustria queden atendidas.

Al mismo tiempo, reiteró su compromiso de colaborar de manera proactiva en favor del campo y la soberanía alimentaria.

El CNA reconoció la apertura del Gobierno federal y de la presidenta Claudia Sheinbaum durante el análisis legislativo, donde fueron consideradas propuestas del sector agropecuario en los foros y audiencias realizados en la Cámara de Diputados.

El organismo esaltó que entre los planteamientos incorporados se encuentran la salvaguarda del derecho humano al agua y al de la alimentación, el fortalecimiento de la certeza jurídica y la promoción de una gestión hídrica eficiente que permita optimizar la operación de los sistemas productivos y proteger los derechos de los usuarios.

En este sentido, confió en que, a través del diálogo, la voluntad de todas las partes se logrará una legislación que fortalezca al campo y lo impulse a ser más productivo, justo y sostenible, con miras a mantener en el centro el bienestar de México.

El posicionamiento del Consejo Nacional Agropecuario se da mientras el Congreso de la Unión analiza los pormenores de la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, cuyo dictamen se prevé sea votado este miércoles 3 de diciembre.