Agricultores protestan en San Lázaro contra la Ley de Aguas; piden más tiempo para ser escuchados

Organizaciones de agricultores de Puebla, Veracruz y Tlaxcala estacionaron sus tractores a las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro para exigir que se frene la discusión sobre la Ley de Aguas, la cual ya fue avalada esta tarde de este miércoles por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con los organizadores, la caravana integrada por entre 200 y 300 vehículos, además de unos 100 tractores ingresaron a las calles de la Ciudad de México por la Autopista Peñón-Texcoco, para dirigirse al Congreso de la Unión y solicitar a los legisladores que se detenga la discusión y se les dé más tiempo para escuchar sus opiniones sobre dicha legislación.

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó ayer mediante un comunicado que ha buscado un acercamiento con los líderes de las movilizaciones para establecer un diálogo institucional, pero —según la dependencia— ellos se han negado.

Las organizaciones campesinas, sin embargo, han negado esta versión. El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, el Movimiento Agrícola Campesino y la Asociación Nacional de Transportistas aseguraron que no se han roto las mesas y que continúan en negociación con autoridades. “Hacemos un llamado a la calma; nuestro proceso de diálogo sigue firme”, señalaron.

Los campesinos y productores agrícolas se preparan para recrudecer sus protestas esta tarde con bloqueos en diversas carreteras, puentes fronterizos y aduanas de varias regiones del país.

Agricultores de diversas regiones del país bloquean las inmediaciones de la Cámara de Diputados para exigir que se detenga la discusión de la Ley de Aguas.Eric Lugo

Legisladores de la oposición (PAN y PRI) mostraron su respaldo a los manifestantes y denunciaron que el avance del dictamen en la Cámara Baja ha sido en fast track.

Apresuran análisis de Ley de Aguas en el Pleno

Aunque se tenía previsto que la discusión de este proyecto continuara hasta el jueves, de último momento, la mayoría de Morena, sus aliados y MC, aprobaron modificar el orden del día de la sesión de este miércoles para apresurar su análisis ante el Pleno de San Lázaro.

Ante ello, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, manifestó su desacuerdo con la propuesta para cambiar el orden del día. Sin embargo, la propuesta será puesta a consideración del Pleno y será este quien decida sobre el tema.

Agricultores de diversas regiones del país bloquean las inmediaciones de la Cámara de Diputados para exigir que se detenga la discusión de la Ley de Aguas.Eric Lugo

(Con información de María Fernanda Sosa Santiago y Maritza Pérez.)

kg