Marina asegura más de una tonelada de cocaína y 840 litros de combustible en Chiapas

La Secretaría de Marina (Semar) aseguró una embarcación con aproximadamente 1.14 toneladas de presunta cocaína, 840 litros de combustible y equipo de navegación en aguas del Océano Pacífico, frente a las costas de Chiapas. Durante el operativo fueron detenidas tres personas.

El aseguramiento ocurrió a unas 385 millas náuticas, equivalentes a aproximadamente 713 kilómetros, al suroeste de Chiapas, como resultado de labores de patrullaje y vigilancia marítima realizadas por personal naval.

Interceptan embarcación con 38 bultos de presunta cocaína

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, los elementos de la Marina localizaron una embarcación menor equipada con cuatro motores fuera de borda, en la que viajaban tres tripulantes.

Durante la inspección fueron encontrados 38 bultos con una sustancia con características similares a la cocaína, cuyo peso aproximado, incluido el embalaje, fue estimado en mil 140 kilogramos.

Además del presunto cargamento de droga, las autoridades aseguraron 33 bidones con alrededor de 840 litros de combustible, así como dos radiobalizas, utilizadas como equipo de navegación y comunicación.

El material asegurado y las personas detenidas fueron trasladados a Puerto Chiapas para ser puestos a disposición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridades que determinarán el peso ministerial de la sustancia e integrarán la carpeta de investigación correspondiente.

Operativo evitó la distribución de más de 2 millones de dosis

El Gabinete de Seguridad estimó que el aseguramiento representa una afectación económica de aproximadamente 248,947,500 pesos para las organizaciones delictivas.

Asimismo, señaló que la intervención permitió evitar que más de dos millones de dosis de la presunta droga llegaran a las calles.

La Secretaría de Marina destacó que este tipo de acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre desplegadas por la Armada de México, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Marina reporta cerca de 80 toneladas de cocaína aseguradas

Con este operativo, la Semar informó que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se acumulan cerca de 80 toneladas de cocaína aseguradas en mares mexicanos.

La dependencia indicó que el nuevo decomiso será incorporado a esa cifra una vez que la autoridad ministerial determine oficialmente el peso de la sustancia.

El Gabinete de Seguridad señaló que estas operaciones tienen como objetivo inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales, afectar las capacidades financieras y operativas de los grupos delictivos y fortalecer la presencia del Estado en las zonas marinas mexicanas.