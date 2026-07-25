Caen en Morelos seis integrantes de 'La Empresa', especialistas en extorsión y narcotráfico

Elementos de seguridad federal detuvieron en Morelos a seis presuntos integrantes de ‘La Empresa’, grupo delictivo dedicado a la generación de violencia y extorsiones en la entidad, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

La captura ocurrió tras efectuar tres órdenes de cateo en Atlatlahucan, Yautepec y Yecapixtla.

De acuerdo con el funcionario, los implicados cuentan con órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud, en específico con actos de cobro de piso y distribución de narcóticos.

Omar García Harfuch destacó que la operación fue una acción conjunta la SSPC, la Guardia Nacional, la FGR y la policía estatal de Morelos.

“En el marco de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Morelos, refrendamos el compromiso de seguir fortaleciendo la coordinación con el el gobierno local, para combatir de manera frontal la extorsión y detener a quienes generan violencia en el estado”, comentó el funcionario federal.

9 meses de trabajo coordinado entre Gabinete de Seguridad y Morelos

Omar García Harfuch informó que del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026, el trabajo coordinado entre el Gabinete de Seguridad y el Gobierno de Morelos ha permitido detener a más de 2,000 personas por delitos de alto impacto.

En este tenor, se han asegurado en la entidad más de 519 armas de fuego y 14 mil cartuchos; 858 kilogramos de droga y se han desmantelado seis laboratorios clandestinos para la producción de metanfetaminas.