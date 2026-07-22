Harfuch aclara que no hay bienes asegurados a nombre de "El Mayo"; sí se han congelado cuentas e inmuebles

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este miércoles que las autoridades federales no han asegurado bienes registrados directamente a nombre de Ismael "El Mayo" Zambada, aunque sí han congelado cuentas bancarias e inmuebles vinculados con organizaciones criminales como parte de la estrategia para debilitar sus estructuras financieras.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de ese martes 22 de julio, se le preguntó al funcionario sobre las declaraciones del abogado del presunto líder del Cártel de Sinaloa, quien afirmó que su cliente no posee propiedades a su nombre.

"A nombre de él específicamente, no; sí de las organizaciones criminales. Se han asegurado una cantidad considerable de cuentas e inmuebles", respondió García Harfuch.

El secretario adelantó que el Gobierno federal prepara un informe sobre el alcance de los aseguramientos patrimoniales y financieros realizados contra los distintos grupos delictivos.

"Lo podemos presentar aquí. Se lo acaban de presentar a la señora presidenta en el Gabinete. Podemos informar cuánto se ha congelado y cuánto se ha asegurado a cada organización criminal", indicó.

Continúan operaciones contra las dos facciones del Cártel de Sinaloa

En la misma conferencia, Harfuch evitó especular sobre qué tan cerca se encuentra el Gabinete de Seguridad de capturar a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los líderes de la facción conocida como "Los Chapitos".

Sin embargo, destacó que las fuerzas federales mantienen operaciones permanentes para debilitar tanto a ese grupo como a la facción encabezada por "El Mayo" Zambada.

Como ejemplo, mencionó el operativo realizado recientemente por la Secretaría de la Defensa Nacional en el que fue abatido un presunto integrante del crimen organizado conocido como "El Texas", a quien identificó como uno de los principales generadores de violencia en Culiacán y una pieza clave para la estructura criminal.

"Todas las semanas continúan las operaciones de todas las instituciones del Gabinete de Seguridad para seguir debilitando no solo esta organización, sino también a la otra facción del Cártel de Sinaloa", afirmó.

Sobre las declaraciones del abogado de Zambada, quien aseguró que su cliente buscaría cumplir una eventual condena en México, el secretario señaló que cualquier decisión al respecto corresponde a la Fiscalía General de la República.