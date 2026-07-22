Sheinbaum pide revisar escuelas militarizadas en Tamaulipas tras caso Dafne

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Gobierno de Tamaulipas revisar el funcionamiento de las escuelas con formación militarizada tras la muerte de Dafne Zapata, una adolescente de 13 años que falleció durante un campamento en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero.

La mandataria subrayó esta mañana que estos planteles no forman parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por lo que corresponde a las autoridades estatales investigar el caso y supervisar la operación de este tipo de instituciones.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, Sheinbaum explicó que las academias militarizadas son centros educativos estatales que adoptan una formación basada en disciplina y organización de carácter militar, pero que no dependen de las Fuerzas Armadas.

"No dependen de la Secretaría de la Defensa; son centros estatales de educación que tienen una formación con base militar, con una estricta disciplina", señaló.

El Gobierno de Tamaulipas debería saber cómo operan

La presidenta sostuvo que será el Gobierno de Tamaulipas el encargado de determinar bajo qué condiciones operan estos planteles y de esclarecer lo ocurrido con la menor.

"Es el Gobierno del Estado quien debe hacer todas las investigaciones, revisar cómo están operando estos centros y hacerse justicia, obviamente en este caso", afirmó.

Las declaraciones de la mandataria se producen luego de que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abierta una investigación por la muerte de Dafne, cuyo fallecimiento es indagado bajo el protocolo de feminicidio. Hasta este miércoles, las autoridades no habían informado sobre personas detenidas.

¿Qué se sabe del caso Dafne?

Dafne Zapata, originaria de El Mante, ingresó el 13 de julio a un campamento de verano organizado por la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero. Cuatro días después, su madre fue notificada de que la adolescente había fallecido.

La familia rechazó la versión inicial proporcionada por la institución y denunció que la menor presentaba diversas lesiones. De acuerdo con el certificado de defunción difundido por su madre, la causa de muerte fue asfixia por sumersión. La Fiscalía de Tamaulipas continúa con las diligencias para esclarecer la mecánica de los hechos.

Como parte de la investigación, el inmueble de la academia permanece asegurado por las autoridades ministeriales.

En los últimos días también han surgido denuncias públicas de exalumnos y familiares sobre presuntos actos de violencia, castigos físicos y prácticas de maltrato al interior del plantel. Estos señalamientos forman parte de las investigaciones y, hasta el momento, no han sido acreditados por una autoridad judicial.

Madre de Dafne continúa exigiendo justicia

Mientras avanzan las investigaciones, Alejandra Quintos, madre de la adolescente, continúa encabezando acciones para exigir justicia. Este miércoles acudió al gimnasio donde su hija practicaba gimnasia y danza para recoger sus pertenencias, entre ellas vestuarios, medallas y reconocimientos obtenidos durante su trayectoria deportiva.

A través de redes sociales recordó que Dafne era una destacada deportista y convocó a la marcha silenciosa organizada en su memoria en El Mante, donde familiares, amigos y compañeros se reunieron para exigir el esclarecimiento del caso.

El fallecimiento de la adolescente también abrió el debate sobre la supervisión de las escuelas militarizadas en México. Con el pronunciamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno federal dejó claro que estos centros no dependen de la Sedena y que corresponde a las autoridades estatales revisar su operación, determinar si cumplen con la normativa vigente y garantizar que los hechos no queden impunes.