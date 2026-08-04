Luisa María Alcalde aclara qué contemplan los lineamientos para audiencias y niega censura a medios

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que los nuevos Lineamientos sobre los Derechos de las Audiencias no representan un mecanismo de censura para los medios de comunicación ni facultan al Estado para decidir qué información es verdadera o falsa. Por el contrario, afirmó que buscan fortalecer los derechos de las audiencias mediante obligaciones de transparencia y autorregulación para las empresas de radio y televisión.

Durante la conferencia matutina, la funcionaria sostuvo que en torno a la propuesta se ha generado una campaña de desinformación, ya que los lineamientos continúan en consulta pública y aún no han sido publicados de manera definitiva.

Luisa Alcalde rechaza que el Estado controle los contenidos

La titular de la Consejería Jurídica explicó que es falso que los lineamientos permitan sancionar contenidos periodísticos o que el Gobierno determine qué información puede difundirse.

Subrayó que la responsabilidad de garantizar información veraz recaerá en los propios medios de comunicación mediante sus códigos de ética, los cuales deberán establecer los mecanismos para asegurar el cumplimiento de los derechos de las audiencias. Asimismo, aclaró que la autoridad únicamente verificará el cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley, sin intervenir en la línea editorial de las empresas de comunicación.

¿Qué establecen los lineamientos sobre los derechos de las audiencias?

Luisa María Alcalde detalló que la propuesta contempla diversas obligaciones para los concesionarios de radio y televisión, entre ellas:

Publicar un Código de Ética.

Designar un Defensor de las Audiencias.

Contar con un mecanismo accesible para recibir y atender quejas de la ciudadanía.

Diferenciar claramente la publicidad de los contenidos informativos.

En televisión, la publicidad deberá identificarse mediante el símbolo "P", mientras que en radio será obligatorio advertir cuando un contenido corresponda a un mensaje publicitario.

Información y opinión deberán identificarse claramente

Uno de los puntos que más debate ha generado corresponde a la distinción entre información y opinión.

Sobre este tema, Alcalde Luján rechazó como "absurda" la versión de que periodistas o conductores deban advertir verbalmente cada vez que emitan una opinión.

Explicó que los lineamientos únicamente establecen que los programas incorporen elementos visuales o sonoros —como plecas, cortinillas o mensajes en pantalla— para que las audiencias puedan identificar si se trata de contenidos informativos, espacios de opinión o una combinación de ambos.

Estos elementos deberán aparecer al inicio y al final de las transmisiones tanto en televisión como en radio.

Las sanciones no serán por los contenidos

La consejera jurídica reiteró que las sanciones previstas en los lineamientos no están relacionadas con la información que difundan los medios.

Precisó que únicamente procederán cuando un concesionario incumpla obligaciones administrativas, como:

No emitir su Código de Ética.

No nombrar un Defensor de las Audiencias.

No ofrecer mecanismos para atender las inconformidades del público.

En esos casos, explicó, la autoridad podrá requerir el cumplimiento de la legislación vigente, pero en ningún momento evaluar o sancionar la línea editorial de un medio.

Sheinbaum respalda la propuesta

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó las declaraciones de Luisa María Alcalde y afirmó que los lineamientos buscan fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en los medios de comunicación, sin afectar la libertad de expresión.

La mandataria reiteró que el Gobierno no pretende censurar contenidos ni definir qué información es verdadera, sino garantizar que las audiencias cuenten con mecanismos efectivos para ejercer sus derechos y que los concesionarios cumplan con las obligaciones establecidas en la ley.