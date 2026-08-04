Bolsa mexicana avanza ante un mayor apetito por riesgo; destacan acciones de Volaris

Las bolsas de valores de México negocian con ganancias este martes. Los índices locales suben después ⁠de dos sesiones ⁠de caídas, apoyados por un mejor ánimo del mercado ante las esperanzas sobre un acuerdo para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

El índice principal S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), compuesto por las acciones locales más negociadas, sube 0.46% a 67,004.49 puntos. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 0.39% hasta 1,354.66 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice referencia, la mayoría de los valores suben. Destacan las acciones de la aerolínea Volaris, con 3.01% a 14.38 pesos ante un descenso de los precios del petróleo, y Grupo Carso, conglomerado de Carlos Slim, con 2.91% más a 152.54 pesos.

Los precios del petróleo retroceden más de 3.5% y los inversionistas se animan después de comentarios de Qatar y del secretario del Tesoro estadounidense, Scott ⁠Bessent, sobre las posibilidades de una ⁠salida diplomática de la guerra de Estados Unidos e Irán.

"Aunque el S&P/BMV IPC muestra movimientos erráticos, esperamos una recuperación hacia la resistencia de 67,700 unidades. Una ruptura por encima de ese nivel generaría una señal favorable. El soporte intermedio se ubica en 66,000", afirmó Análisis Banorte.