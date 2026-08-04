Sheinbaum rechaza acusaciones de censura y defiende lineamientos sobre derecho de las audiencias

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que los nuevos lineamientos sobre el derecho de las audiencias representen un mecanismo de censura y sostuvo que su objetivo es fortalecer el acceso a información veraz, plural y diferenciada entre contenidos informativos, de opinión y publicidad, mediante un esquema de autorregulación de los propios medios de comunicación.

Durante la conferencia matutina de este martes, 4 de agosto, la primera mandataria aseguró que existe una campaña de desinformación en torno a los lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, los cuales —subrayó— permanecen en consulta pública y aún no han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Por su parte, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que las críticas parten de una "falsa narrativa" según la cual el Estado pretende decidir qué información es verdadera y sancionar contenidos periodísticos.

"Nada de esto está establecido en los lineamientos", sostuvo.

También, explicó que los criterios derivan de la legislación vigente y del derecho de las audiencias reconocido en la Constitución desde 2013, cuyo propósito es garantizar que la ciudadanía reciba información veraz, plural y verificable.

Recordó que el modelo de autorregulación fue impulsado desde años atrás para evitar que fuera el Estado quien calificara los contenidos difundidos por los medios.

Detalló que el esquema busca que sean los propios concesionarios quienes transparenten sus criterios editoriales y ofrezcan a las audiencias un mecanismo para presentar inconformidades.

Medios definirán sus propios códigos de ética

La consejera jurídica aclaró que no será el gobierno quien determine la veracidad de la información, sino que cada concesionario de radio y televisión deberá elaborar y publicar su propio código de ética, en el que establecerá los mecanismos para garantizar la calidad de sus contenidos.

Asimismo, recordó que los propios medios deberán designar un defensor de las audiencias, encargado de recibir y atender las quejas de la ciudadanía cuando considere vulnerado su derecho a la información.

Precisó que la autoridad únicamente podría intervenir cuando un concesionario incumpla obligaciones administrativas previstas en la ley, como no publicar su código de ética, no nombrar al defensor de las audiencias o no establecer un procedimiento para atender reclamaciones.

Respecto a la distinción entre opinión e información, señaló que los programas deberán advertir, mediante una cortinilla o pleca al inicio y al final de la transmisión, que el contenido incluye tanto información noticiosa como opiniones del conductor o comentarista.

La titular del Ejecutivo federal reconoció que algunos medios difunden información falsa; sin embargo, insistió en que resulta preferible un modelo donde las audiencias conozcan los compromisos éticos de cada empresa de comunicación antes que un sistema de censura gubernamental.

Añadió que si un medio establece en su código de ética principios como la pluralidad o la veracidad y posteriormente no los cumple, corresponderá a la ciudadanía evaluar esa conducta.