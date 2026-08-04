Sheinbaum firma decreto para ampliar la transparencia; contratos federales se difundirán cada mes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó un decreto para fortalecer el principio de máxima publicidad previsto en el artículo 6 de la Constitución, con el que el Gobierno federal buscará ampliar la información disponible en el Portal Nacional de Transparencia, reducir los supuestos de reserva de información y publicar mensualmente los contratos públicos.

Durante su conferencia matutina, la primera mandataria sostuvo que el objetivo es garantizar tanto el derecho de la ciudadanía a recibir información plural y oportuna como transparentar el ejercicio de los recursos públicos.

"Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole", recordó Sheinbaum Pardo al citar el artículo 6 constitucional, al tiempo que enfatizó que la información generada por el gobierno debe ser pública y que únicamente podrá reservarse de manera temporal por razones judiciales o seguridad nacional.

"La esencia es hacer que toda la información que genera el Gobierno federal sea transparente y definir qué es lo que realmente se puede resguardar, que en esencia es aquello que esté en algún proceso judicial o que sea de seguridad nacional", afirmó.

Publicarán contratos cada mes

La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, informó que el decreto será publicado este 4 de agosto y posteriormente sus disposiciones serán incorporadas mediante reformas a la Ley General de Transparencia.

Explicó que la medida busca que las instituciones públicas publiquen información adicional a la que actualmente exige la ley y fortalecer el acceso ciudadano a los datos gubernamentales.

Entre las principales acciones destacó que la información sobre contrataciones públicas dejará de actualizarse trimestralmente y pasará a publicarse cada mes, con el propósito de que los contratos del Gobierno federal permanezcan permanentemente actualizados.

Asimismo, señaló que el decreto contempla una mayor apertura en la información relacionada con las filiales de Pemex y CFE, incluyendo estados financieros, gobierno corporativo, políticas de operación, contratos e informes presentados ante agencias extranjeras.

En materia de fiscalización, indicó que también se difundirá información adicional sobre el programa anual de auditorías, estadísticas, seguimiento a observaciones, así como el padrón y la designación de despachos de auditoría externa.

Plataforma incorporará más información

Buenrostro aseguró que, tras la desaparición del INAI y la transferencia de funciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la plataforma nacional de transparencia presentaba problemas constantes de funcionamiento.

Indicó que durante el proceso de recepción se trabajó en estabilizar el sistema, el cual tiene más de ocho años de operación, además de incorporar nuevas herramientas para facilitar la descarga y análisis de la información pública.

Añadió que en un plazo máximo de 30 días hábiles se incorporará más información de interés público para ofrecer contenidos más completos y actualizados.

Como parte del decreto, la secretaria explicó que también se simplificarán los supuestos bajo los cuales la información puede mantenerse reservada.

Precisó que actualmente existen 17 fracciones relacionadas con la clasificación de información, pero se buscará concentrarlas únicamente en los criterios previstos por la Constitución: interés público y seguridad nacional.

Además, señaló que, aun cuando exista información reservada, la prioridad será elaborar versiones públicas para que únicamente permanezcan confidenciales los datos estrictamente protegidos.