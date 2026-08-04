Ofertas de empleo en EU disminuyen en junio, mientras que las contrataciones aumentan

Las ofertas ⁠de empleo en Estados Unidos descendieron en junio debido a una fuerte caída en ⁠el sector de la asistencia sanitaria y social, pero el aumento de las contrataciones y el bajo número de despidos indicaron que el mercado laboral se mantuvo estable.

Las ofertas ⁠de empleo, un indicador de la ⁠demanda de mano de obra, se redujeron en 178,000 hasta situarse en 7.359 millones el último día de junio, indicó el martes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo en su Encuesta sobre Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS).

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 7.4 millones de puestos vacantes en junio. Las ofertas de empleo en el sector de la asistencia sanitaria y social disminuyeron en 147,000 en junio.

Algunos economistas han señalado que el informe JOLTS debe interpretarse con cautela, ya que la tasa de respuesta a la encuesta ha disminuido considerablemente. Los economistas siguen considerando que el mercado laboral se mantiene en una dinámica de "contratación lenta y despidos lentos", lo que, según ellos, debería permitir a la Reserva Federal (Fed) centrarse en la inflación.

El banco central de Estados Unidos mantuvo la semana pasada su tasa de interés de referencia a un día en el rango del 3.50%-3.75 por ciento. Tres miembros del comité de política monetaria de la Fed expresaron su desacuerdo y se mostraron a favor de una subida de un cuarto de punto porcentual.

La tasa de ofertas de empleo descendió al 4.4% en junio, desde el 4.5% registrado en mayo. La contratación ⁠aumentó en 96,000 puestos, hasta los 5.348 millones en ⁠junio. La tasa de contratación subió al ⁠3.4%, frente al 3,3% de mayo. Los despidos y ceses apenas variaron, situándose en 1.766 millones, con ⁠una tasa que se mantuvo estable en el 1.1 por ciento.

Una encuesta de Reuters entre economistas estima que el empleo no agrícola aumentó en 80,000 puestos de trabajo en julio, tras un incremento de 57,000 en junio. La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) tiene previsto publicar el informe de empleo de julio este viernes.

Se prevé que la tasa de desempleo se mantenga estable en el 4.2 por ciento.

Sin embargo, existe el riesgo de que pueda subir ligeramente después de que una encuesta ⁠del Conference Board de la semana pasada mostrara que la proporción de consumidores que consideran que hay "abundancia" de empleo descendió en julio hasta su nivel más bajo desde febrero de 2021.