Ranking Universidades 2027:  UNAM y Tec de Monterrey se mantienen en el top 10 de Latinoamérica

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Tecnológico de Monterrey continúan posicionándose entre las mejores 10 instituciones educativas a nivel superior de Latinoamérica, sin embargo, a nivel global han mostrado un retroceso.

De acuerdo con el ranking Quacquarelli Symonds (QS) 2027, para este año la UNAM se ubica en la posición 4 de la región, pero a nivel global ocupa el lugar 145 global, 9 posiciones por debajo de lo registrado en el ranking QS 2026.

Con lo que respecta al Tec de Monterrey, es la institución número 6 en Latinoamérica, pero a nivel global se encuentra en el lugar 188, un lugar por debajo lo registrado en el ranking QS 2026 (187).

Ranking mundial

A nivel mundial el Instituto Tecnológico de Massachussetts localizada en Estados Unidos es ubica en el primer lugar, el Imperial College de Londres fue ubicado en el segundo lugar junto con la Universidad de Stanford también de Estados Unidos.

Cabe señalar que el ranking QS se evaluaron 8,808 instituciones de educación superior de 106 países, de las cuales 1,504 universidades ingresaron al ranking. México registró 18 universidades en el ranking 2027, 4 instituciones menos que el año pasado.

Metodología

Cabe señalar que este es uno de los rankings universitarios más importantes del mundo debido a su método y al volumen de información que procesa para su elaboración.

La evaluadora británica QS incluyó en su vigésima tercera edición los siguientes indicadores con su respectiva ponderación:

Reputación académica (30%)

Citas de investigación por profesor (20%)

Reputación entre empleadores (15%)

Desempeño laboral (5%)

Relación facultad/estudiantes (10%)

Profesores internacionales (5%)

Estudiantes internacionales (5%)

Red internacional de investigación (5%)

Sostenibilidad (5%)