El PIB turístico cayó 0.8% en el primer trimestre del 2026: Inegi

Nubarrones en el turismo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó este martes que el PIB turístico durante el primer trimestre del presente año registró, con cifras desestacionalizadas, una caída de 0.8% en relación al periodo previo, luego de un par de trimestres consecutivos al alza (0.5 y 0.8%), y en comparación anual se presentó un incremento de 0.1 por ciento.

La baja estuvo en línea con el PIB nacional, que también reportó una baja de 0.6% entre enero y marzo.

Además, el descenso trimestral fue el mayor desde el segundo trimestre del 2024, cuando bajó 2.1%, el cual rompió una racha de cinco periodos de incrementos consecutivos.

De acuerdo con el Inegi, la caída en el PIB turístico fue motivada por el descenso de 1.1% en su componente de servicios (que tiene una participación que ronda 93% e incluye restaurantes, transportes, alojamiento o comercios), en comparación con el trimestre previo. En tanto, la variación respecto al primer trimestre del 2025 se redujo 0.1 por ciento.

Por su parte, el componente de bienes subió 0.3% y 0.7% en las dos comparaciones referidas.

Con base en los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT), el consumo turístico interior registró una disminución de 0.7% entre enero y marzo, respecto al trimestre previo, y creció 0.2% en su variación con el inicio del 2025.

Dicho indicador se fue a la baja por la caída de 5.9% en su componente receptivo (de los turistas internacionales y que tiene una participación que ronda 17%) con relación al trimestre previo, y en su comparación con igual trimestre del 2025 la caída es mayor: 18.4 por ciento.

En tanto, el consumo turístico interior interno (turismo nacional) creció 0.5 y 5.4%, respectivamente.