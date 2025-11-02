Incendio Waldos Hermosillo: no hay indicios de que fuera intencional, dice Fiscalía de Sonora

El fiscal general de Justicia de Sonora, Gustavo Salas Chávez, informó que hasta el momento no existen indicios de que el incendio registrado en una tienda Waldos del centro de Hermosillo haya sido provocado de manera intencional.

Aclaró que no se descarta ninguna línea de investigación, pero tampoco hay elementos que permitan suponer un ataque o un acto deliberado.

"No tenemos ningún indicio que nos haga presumir que el incendio fue de naturaleza intencional. No descartamos ninguna línea de investigación, sin embargo, hasta el momento queremos ser muy responsables y ser enfáticos en que no tenemos ningún elemento de prueba, ni siquiera indiciario que nos permita pensar en esa posibilidad".

Saldo de víctimas e identificación

El fiscal confirmó que se tiene registro de 23 personas fallecidas y 11 lesionadas que fueron trasladadas a hospitales, cifra que posteriormente fue actualizada a 12 debido al reingreso de una paciente.

En el Servicio Médico Forense permanecen 14 cuerpos aún en proceso de identificación y ocho familias han acudido para buscar a sus familiares.

Explicó que la mayoría de las víctimas murieron por inhalación de gases tóxicos, lo que permitirá su identificación por medios convencionales.

El fiscal indicó que solo en un caso podría ser necesario utilizar huellas o análisis genético. Confirmó que entre las víctimas hay menores de edad, aunque la mayoría son adultos.

Atención a heridos y apoyo a familias

Las personas lesionadas se encuentran distribuidas en seis hospitales diferentes de Hermosillo, al respecto, se indicó que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas publicará sus datos para facilitar su localización.

También se informó que el secretario de Salud estatal coordina personalmente la atención médica por instrucciones del gobernador.

Además, también se indicó que se brinda apoyo psicológico, social y legal a las familias y se reiteró que ninguna persona atravesará el duelo sin acompañamiento institucional.

Investigación y acceso al inmueble

Gustavo Salas indicó que no se ha ingresado completamente al interior de la tienda debido a que bomberos continúan removiendo escombros y se debe garantizar que la estructura sea segura para el ingreso de peritos.

La investigación incluirá la revisión de las condiciones del edificio, posibles salidas de emergencia y sistemas eléctricos. Subrayó que los peritajes se realizarán con rigor para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar responsabilidades.

Comunicado de Waldo’s

La empresa Waldo’s lamentó lo ocurrido y expresó su solidaridad con las personas afectadas y sus familias, y aseguró que su equipo está brindando apoyo en estas circunstancias.

La compañía señaló que las causas del incidente están siendo investigadas por las autoridades locales y afirmó que colaborará de manera transparente y responsable en lo que se requiera.