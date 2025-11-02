Carlos Manzo: lo que se sabe del asesinato del alcalde de Uruapan según la Fiscalía de Michoacán

El titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó en un mensaje difundido en redes sociales nuevos detalles sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido la noche del 1 de noviembre de 2025.

El funcionario calificó los hechos como un ataque directo contra el presidente municipal, quien fue agredido a balazos al concluir un evento público de Día de Muertos en el centro de la ciudad.

Cronología de los hechos

De acuerdo con la fiscalía, la agresión ocurrió alrededor de las 20:10 horas. Carlos Manzo fue trasladado de emergencia al hospital Fray Juan de San Miguel, donde falleció a las 20:50 horas debido a las heridas de arma de fuego.

En el lugar del ataque, uno de los agresores fue abatido por elementos de seguridad. A éste se le aseguró un arma corta calibre 9 mm y siete casquillos percutidos. No portaba identificación, por lo que continúa su proceso de identificación pericial.

Además, un regidor identificado como Víctor Hugo de la Cruz Saucedo resultó herido, aunque su estado de salud se reporta fuera de peligro.

Dos detenidos y operativo de investigación

Torres Piña confirmó que, además del agresor abatido, fueron detenidas dos personas más presuntamente vinculadas al ataque. La Fiscalía de Michoacán ha desplegado a personal de la Unidad de Homicidios, peritos y ministerios públicos para reforzar las investigaciones en Uruapan y esclarecer el crimen lo más pronto posible.

“Se estará informando en próximas horas de los datos adicionales que puedan surgir”, señaló el fiscal.

Coordinación con autoridades estatales y federales

Este mensaje se suma a lo informado previamente por el Gabinete de Seguridad de México y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quienes confirmaron el despliegue de fuerzas de seguridad federales y estatales para resguardar la zona y mantener patrullajes preventivos.

El mandatario estatal condenó el asesinato y aseguró que “este crimen no quedará impune”. También confirmó que el agresor abatido fue neutralizado en el lugar de los hechos y que el arma fue asegurada.

Contexto de violencia en la región

Uruapan, gobernado por Carlos Manzo desde septiembre de 2024, es uno de los principales exportadores de aguacate y limón en México, sectores que desde hace años enfrentan extorsiones del crimen organizado.

En Michoacán operan grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Nueva Familia Michoacana, lo que ha derivado en enfrentamientos, asesinatos de líderes agrícolas y el surgimiento de autodefensas.

El asesinato del alcalde se da días después del homicidio de Bernardo Bravo en Apatzingán, representante de productores de limón del estado, quien había denunciado amenazas y cobros ilegales.

¿Qué sigue?

La fiscalía estatal indicó que continuará con las investigaciones para determinar el móvil del ataque, identificar al agresor abatido y definir la responsabilidad de los dos detenidos.

Con información de AFP