Mega Rodada del Terror 2025: se prevén 8 para este domingo en CDMX ¿desde dónde saldrán?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que tiene identificadas ocho concentraciones de motociclistas previstas para este domingo como parte de la llamada “Rodada del Terror 2025”, que se replicará en diferentes alcaldías a lo largo del día y hasta la noche.

Estas movilizaciones ocurren un día después del operativo en el que se remitieron 511 motocicletas a depósitos vehiculares por maniobras de riesgo, arrancones y violaciones al Reglamento de Tránsito durante la rodada nocturna del viernes.

Puntos y horarios de concentración

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la SSC, las rodadas están programadas en los siguientes lugares:

14:00 horas | Gasolinera PEMEX de Calzada de la Viga No. 44, colonia Esperanza, alcaldía Cuauhtémoc.

14:30 horas | Monumento Cabeza de Juárez, avenida Guelatao, colonia Ejército de Oriente, Iztapalapa.

15:00 horas | Parque Iztapasauria, calle 71 No. 1, colonia Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa.

19:00 horas | Gasolinera PEMEX de Marina Nacional, avenida Marina Nacional No. 204, colonia Anáhuac I Sección, Miguel Hidalgo.

20:30 horas | Avenida Central y Villa Quetzalcóatl, colonia Joyas de Aragón, Gustavo A. Madero, con salida desde una refaccionaria en Ecatepec, Estado de México.

21:00 horas | Soriana Híper Consulado, avenida Río Consulado No. 2355, colonia Ampliación Simón Bolívar, Venustiano Carranza.

21:30 horas | Biblioteca Virtual Tlatoani, Fray Servando Teresa de Mier y Francisco del Paso y Troncoso, colonia Jardín Balbuena, Venustiano Carranza.

22:00 horas | Astas de Ciudad Universitaria, Circuito Escolar Universitario, Coyoacán.

La SSC estima un aforo aproximado de 500 motociclistas, pertenecientes a más de 30 colectivos y clubes como Locos por las Motos, Bikers Love Azcapo, Crazy Stunt, MTPK Moto Club, Maniacos Biker y Unión Tuning, entre otros.

Más de 500 motos remitidas la noche anterior

Las nuevas concentraciones se dan después del operativo implementado el viernes, durante la primera jornada de esta rodada temática. Ese día, la SSC informó que:

511 motocicletas fueron trasladadas a depósitos vehiculares.

485 de ellas por realizar acrobacias, circular sin casco u otras faltas al Reglamento de Tránsito.

25 más fueron aseguradas tras un conato de riña en Venustiano Carranza.

En Paseo de la Reforma, un motociclista fue detenido por agredir a un policía cuando intentaron remitir su vehículo.

La dependencia mantuvo cortes de circulación, patrullajes preventivos y monitoreo desde los centros C2 y C5 para evitar accidentes y alteraciones al orden público.

Operativo continuará este domingo

Con las rodadas previstas para la tarde y noche, la SSC confirmó que continuará con dispositivos de vigilancia, tránsito y monitoreo en vialidades principales de las alcaldías involucradas. Se hará énfasis en el uso de casco, respeto a los semáforos, no realizar acrobacias ni bloquear avenidas.