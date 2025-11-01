Reportan 23 muertos tras incendio en tienda del centro de Hermosillo

La noche de este sábado el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo ofreció un mensaje oficial tras el incendio ocurrido en una tienda Waldos del centro de Hermosillo, donde confirmó que 23 personas murieron y 11 resultaron lesionadas. Entre las víctimas hay menores de edad.

“La explosión ocurrida en la tienda Waldos de la colonia Centro ha dejado una profunda tristeza en todas y todos los sonorenses… Hasta el momento se tiene el registro de 23 personas fallecidas y 11 lesionadas”, informó Durazo.

Apoyo integral a las familias

El gobernador expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, y anunció que instruyó a todas las dependencias estatales a brindar acompañamiento integral, incluyendo atención médica, psicológica y social.

“He instruido a todas las dependencias del gobierno del Estado a brindar acompañamiento integral.”

Durazo destacó la actuación del personal de emergencias, seguridad y salud que acudió desde los primeros momentos para controlar el fuego y rescatar a personas.

El mandatario estatal aseguró que se realizará una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer las causas del incendio y definir responsabilidades.

Mensaje de Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también se pronunció respecto a la tragedia:

“Mis sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el incendio ocurrido en una tienda en el centro de Hermosillo.”

Informó que ha estado en comunicación con el gobernador Durazo y que la Federación apoyará en lo necesario. Además, dio instrucción a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para enviar equipo de apoyo para atender a familiares y personas heridas.

“He estado en contacto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para apoyar en lo que se necesite. Instruí a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que envíe equipo de apoyo.”

Durazo finalizó su mensaje asegurando que las familias afectadas no estarán solas y contarán con el respaldo del Gobierno del Estado y de los sonorenses.