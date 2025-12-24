¿Vas a estrenar celular en 2026? A partir de enero debes asociar tu línea móvil de forma obligatoria

Por disposición oficial, si adquieres un nuevo número de telefonía móvil a partir enero de 2026 deberás vincularlo inmediatamente a tu Clave Única de Registro de Población (CURP) para utilizar los servicios y beneficios que otorga el proveedor en tu contrato.

La empresa AT&T dio a conocer que el 7 de enero inicia con el registro obligatorio de las líneas móviles, mientras que Telcel y Movistar informaron que el proceso con sus clientes comienza el 9 del mismo mes.

Si tienes una línea celular que contrataste antes de esas fechas, contarás con 120 días hábiles para enrolar tu número. En Telcel y Movistar, el día límite para hacerlo es el 30 de junio y en AT&T, el 26 del mimo mes.

“Toda línea que no se encuentre asociada a un usuario final identificado será suspendida y solamente podrá ser utilizada para realizar llamada s a números de emergencia y de atención ciudadana 074, 079, 088, 089 y 911”, según la nueva norma publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Sin embargo, aquellas nuevas adquisiciones deberán vincularse de forma inmediata, según los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), los cuales buscan combatir fraudes, extorsión, secuestro, trata y otras actividades ilícitas a través de la asociación de todas las líneas telefónicas móviles a una persona física o moral (empresa).

“Toda SIM en formato físico o electrónico (eSIM) que se comercialice por cualquier medio o canal de distribución, únicamente podrá recibir mensajes de emergencia a través del protocolo de alerta común, realizar llamadas a los números de emergencia y de atención ciudadana, así como al Sistema de Atención del Proveedor del Servicio de Telefonía Móvil. Para habilitar los servicios contratados, se deberá realizar el proceso de vinculación con un titular”, expone la CRT en el documento publicado en el DOF.

El proceso de vinculación se podrá realizar de manera presencial (centros de atención de las empresas) o por vía remota, con una identificación oficial como INE, pasaporte o CURP biométrica.

Cuando la línea es nueva y si se desea hacer el registro de forma remota, al momento de insertar la SIM al celular, la empresa proveedora enviará un SMS, correo electrónico o mensaje instantáneo al titular, con la información para acceder a la Plataforma de gestión de líneas telefónicas móviles, para que pueda iniciar el proceso. En este mensaje vendrá esta leyenda: “Para poder utilizar tu línea debes vincularla ingresando a (vendrá la liga del sitio de la empresa)”.

“Recuerda que tienes hasta 30 días después de la activación para vincular tu línea. Si no completas este proceso dentro de ese periodo, el saldo, beneficios de las recargas o pagos que hayas realizado serán eliminados”, señaló la compañía AT&T.

fernando.franco@eleconomista.mx