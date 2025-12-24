Propósitos financieros 2026: ¿Cómo refinanciar deudas y reducir el estrés?

Si quieres tener un 2026 con mejor equilibrio a nivel económico, sin duda, un propósito financiero que deberías establecer es hacer un diagnóstico de tus deudas, intentar reducirlas o definitivamente enfocarte en pagarlas, eso le quitará presión a tu bolsillo, es uno de los básicos de las finanzas personales.

Y es que al menos 36.2% de la población mexicana reporta tener algún tipo de deuda, de éstos 17.1% consideró que el nivel era alto o excesivo, mientras que 48,9% lo calificó como moderado, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Financiera (Ensafi 2023) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La misma encuesta refiere que en promedio, las personas reportaron que el monto máximo que podían dedicar a pagar una deuda mensualmente, sin comprometer su patrimonio, era de 2,777 pesos.

¿Cómo puedo reducir las deudas?

Existen varias maneras en las que puedes controlar tus deudas y así comprometer menos de tus ingresos futuros. De acuerdo con Diggit estas son algunas:

Refinanciamiento bancario: Lo otorga un banco, para pagar una o varias deudas anteriores. Pueden solicitar requisitos un poco más estrictos o condiciones moderadamente flexibles.

Lo otorga un banco, para pagar una o varias deudas anteriores. Pueden solicitar requisitos un poco más estrictos o condiciones moderadamente flexibles. Consolidación o transferencia de deudas: Se combinarán varias deudas en un solo préstamo para hacer un solo pago mensualmente. Concentra en cierto tipo de deuda, como la de tarjetas de crédito y puede ofrecer más flexibilidad, mejores condiciones y tasas más bajas.

Se combinarán varias deudas en un solo préstamo para hacer un solo pago mensualmente. Concentra en cierto tipo de deuda, como la de tarjetas de crédito y puede ofrecer más flexibilidad, mejores condiciones y tasas más bajas. Refinanciamiento hipotecario: Esta opción aplica solamente para bienes inmobiliarios, donde se obtiene un préstamo para el saldo pendiente de la propiedad en una hipoteca anterior. Puede hacerse para cambiar el plazo del crédito, mejorar los términos de pago o la tasa de interés.

Esta opción aplica solamente para bienes inmobiliarios, donde se obtiene un préstamo para el saldo pendiente de la propiedad en una hipoteca anterior. Puede hacerse para cambiar el plazo del crédito, mejorar los términos de pago o la tasa de interés. Reestructuración de deudas o reparación de crédito: Implica negociar con las instituciones donde se tiene duda para modificar los términos del préstamo original, como la tasa de interés, el plazo o la cantidad del pago mensual. También se manejan quitas, donde se da por perdida la deuda y se paga solo una parte como recuperación, pero se refleja en tu historial crediticio.

¿Cómo funciona la consolidación de deuda?

Dependiendo del tipo de refinanciamiento específico que busques serán las condiciones que necesites para obtenerlo, muchos considerarán tu historial crediticio y otros requisitos como tus ingresos.

Lo que tienen en común es que será un préstamo que cubra las deudas que ya tienes, con mejores condiciones y un plazo más cómodo para ti, así y tú te ocupes de pagar un solo préstamo mes a mes durante el plazo que elijas y no varios con distintas condiciones e intereses.

Existen opciones que incluso podrán ayudarte a mejorar tu historial de crédito al cubrir tu deuda en una sola exhibición.

“El refinanciamiento también reportará tu comportamiento a Buró de Crédito, así que está en tus manos mejorarlo con pagos puntuales o no hacerlo”, dice la plataforma para refinanciar deudas.

¿Cómo me ayuda refinanciar mis deudas?

Reducir tus deudas no sólo te deja más holgado tu ingreso periódico, también implica que tendrás menos estrés financiero y todas sus consecuencias. Según la Ensafi, las personas experimentan preocupación al enfrentar situaciones financieras.

Entre la población de 18 años y más, 38.8 % señaló sentir mucha preocupación al momento de pedir un préstamo. Por su parte, 45.4 % dijo preocuparse mucho por los gastos imprevistos y 48.4 %, por la acumulación de deudas.

Ahora bien, 36.9 % de la población reportó tener un nivel alto de estrés financiero, 34.6 % dijo que su nivel de estrés era moderado, y 28.5 % aseguró que su nivel era bajo o nulo.

Tener bajo control tus deudas te dará la libertad financiera para cumplir metas que generen valor para tu patrimonio, así que definitivamente debe ser un propósito financiero para 2026.

