Reportan baja en homicidios; repunta el robo a casas

El más reciente Reporte de Incidencia Delictiva, con corte a marzo de 2026, muestra una reducción en diversos delitos de alto impacto, como el homicidio, durante el primer trimestre del año; sin embargo, también hay aumentos en delitos específicos como el robo con violencia a casa habitación.

Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), presentadas durante la conferencia de prensa matutina del Ejecutivo federal, el promedio diario de homicidio doloso pasó de 49.3 víctimas en febrero a 51.4 en marzo de 2026, lo que representa un incremento de 2.1 homicidios diarios, equivalente a un alza de 4.3 por ciento.

No obstante, las cifras también muestran una baja ya que para el primer trimestre del 2026 el promedio diario de homicidios se ubicó en 50.8 casos; para el mismo periodo del 2025 el dato fue de 75.6, es decir, una baja 33%, mientras que si se compara septiembre de 2024 (86.9 homicidios diarios), cuando inició la administración encabezada por Claudia Sheinbaum, con marzo pasado (51.4), la reducción es de 40.8 por ciento.

“Esta reducción de homicidios no es una casualidad, no es que ‘así pasó’, no es que estemos cruzados de brazos y digamos ‘pues a ver si bajan los homicidios’. Hubieran subido si estuviéramos cruzados de brazos.

“Es un trabajo permanente con resultados de los que habla el secretario: detenciones, inteligencia e investigación.

“¿Qué estamos haciendo, adicional a lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una visión de construcción de paz? Número 1. El fortalecimiento de la inteligencia y la investigación.

“Además de la Guardia Nacional, que tiene esas capacidades, nosotros determinamos que el Centro Nacional de Inteligencia, cuya función principal era la seguridad nacional, se dedica a la protección de la seguridad de los ciudadanos, a la seguridad pública y principalmente, vinculada con la presencia de grupos delincuenciales de delincuencia organizada (...) La coordinación interna la hemos reforzado”, afirmó la presidenta Sheinbaum ayer.

Entidades con disminuciones

Algunas entidades como Guanajuato, Zacatecas, Baja California, entre otras, lograron disminuciones en homicidios, aunque entre febrero y marzo hubo repuntes.

Guanajuato, uno de los estados con mayor incidencia, el promedio diario pasó de 4.57 en febrero a 4.74 en marzo, un incremento de 0.17 casos diarios (3.7%).

Para Baja California, el aumento fue de 3.96 a 4.13 homicidios diarios, un alza de 0.17 (4.3%). En el Estado de México, el indicador subió de 2.61 a 3.06, lo que representa un incremento de 0.45 homicidios diarios, equivalente a 17.2%, uno de los repuntes más pronunciados.

También en Quintana Roo se registró un aumento, al pasar de 0.43 a 0.52 homicidios diarios, lo que implica un crecimiento de 0.09 casos, es decir, 20.9%.

Las autoridades indicaron que siete entidades concentran más de la mitad de los homicidios a nivel nacional (50.2%). Entre ellas destacan Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Morelos.

La reducción de homicidios en México ha abierto un debate entre especialistas, académicos y organizaciones civiles, quienes advierten que la caída —aunque positiva— no tiene una explicación concluyente y podría ocultar dinámicas más complejas de violencia.

El documento titulado “Menos homicidios, más preguntas”, realizado por la Universidad Iberoamericana (Ibero) advirtió que la rapidez y magnitud de esta reducción no tienen precedentes recientes en el país, lo que obliga a analizar con mayor rigor sus causas.

Por otra parte, el robo a casa habitación con violencia aumentó ya que pasó de 10.01 a 10.23 casos diarios, lo que representa un incremento de 0.22, equivalente a 2.2 por ciento.

Otros delitos a la baja

El reporte también evidencia bajas en delitos como robos con violencia que disminuyó 18.2% en el primer trimestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025 (de 448.01 a 366.52 casos diarios).

Al revisar los casos de extorsión hay una reducción de 17.7% (de 33.64 a 27.69 casos diarios), el delito se mantiene en niveles elevados a nivel nacional durante el primer trimestre del año en curso.

Por otro lado, se observaron disminuciones en deminicidio, un 14.9% menos; secuestro, que se redujo un 36%; el robo con violencia, que se disminuyó un 18.2%, y el robo de vehículo con violencia, que se redujo un 27 por ciento.