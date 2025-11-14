Frente frío 14 impactará este fin de semana: lluvias, viento y descenso de temperatura en México

El frente frío número 14 marcará este fin de semana en México, aunque este viernes aún se encuentra acercándose al noroeste del país, su ingreso durante la madrugada y mañana del sábado marcará un cambio importante en las condiciones atmosféricas.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé un descenso de temperaturas, viento fuerte, oleaje elevado en la Península de Baja California y lluvias que irán aumentando en intensidad entre sábado y domingo.

Su interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y altos, así como con las corrientes en chorro polar y subtropical, potenciará estos efectos en la región.

Al mismo tiempo, el sureste del país continuará bajo la influencia de canales de baja presión, divergencia en altura e ingreso de humedad del Golfo de México y el Mar Caribe, lo que mantendrá un escenario lluvioso este viernes y sábado, especialmente en Chiapas y Quintana Roo.

En contraste, gran parte del centro del territorio permanecerá con cielo parcialmente nublado y sin lluvia, pero con ambiente frío en las mañanas y noches.

A continuación, el panorama detallado para lo que resta del viernes y los días sábado 15 y domingo 16 de noviembre.

Viernes: lluvias fuertes en Chiapas y Quintana Roo; viento en el Istmo

Los canales de baja presión en el sureste y Península de Yucatán, junto con la entrada de humedad, ocasionarán lluvias fuertes en Chiapas y Quintana Roo, además de chubascos en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán.

En el Istmo y Golfo de Tehuantepec, persistirá el viento del norte con rachas de 60 a 80 km/h y oleaje elevado.

En el noroeste, el frente frío 14 se aproxima durante la noche, generando rachas de hasta 60 km/h, descenso de temperatura y lluvias fuertes en Baja California, así como chubascos en Sonora.

Sábado: el frente frío 14 entra al noroeste; lluvias fuertes y ambiente más frío

El sábado será cuando el frente frío 14 ingrese al territorio nacional por Baja California, impulsando un evento de lluvias fuertes a muy fuertes, viento de 60 a 70 km/h y oleaje de hasta 3.5 metros en la costa occidental. También se prevé un marcado descenso de temperatura en la región.

En el sur y sureste, continuará el aporte de humedad desde el Pacífico, Golfo de México y Caribe, con lluvias fuertes en Chiapas y Quintana Roo, además de chubascos en Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.En el centro, occidente y altiplano persistirá el ambiente frío al amanecer y cielo mayormente despejado.

Domingo: viento fuerte, lluvias en el noroeste y precipitaciones en el sur

Por último, el domingo, el frente frío 14 seguirá desplazándose hacia el norte del país, provocando chubascos y lluvias fuertes en Baja California y Sonora, además de rachas de viento de 60 a 70 km/h en Sonora, Chihuahua y el Golfo de California.

En el sur y sureste del país persistirá la inestabilidad:

Lluvias fuertes en Chiapas,

Chubascos en Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Quintana Roo,

Lluvias aisladas en estados del centro y la Península de Yucatán.

Las mañanas seguirán siendo frías en la Mesa del Norte y la Mesa Central, con zonas serranas alcanzando valores mínimos de -10 a -15 °C en entidades como Baja California, Chihuahua y Durango.