México vs Uruguay: hora y dónde ver el partido rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana afronta este sábado uno de los exámenes más exigentes en su camino al Mundial 2026, por lo que el equipo dirigido por Javier Aguirre se mide a Uruguay, una selección históricamente intensa, con jerarquía internacional y acostumbrada a competir al máximo nivel.

No es un amistoso más, será un duelo que permitirá medir la madurez, el ritmo y la capacidad de respuesta del Tricolor en escenarios de alta presión.

El encuentro forma parte de la Fecha FIFA de noviembre y se disputará apenas siete meses antes del Mundial que México coorganizará con Estados Unidos y Canadá.

En ese contexto, Aguirre busca afinar mecanismos, probar variantes y, sobre todo, evaluar a una nueva generación que quiere abrirse espacio rumbo a la convocatoria final.

Un rival que exige al máximo

Uruguay representa, desde hace décadas, un rival incómodo para cualquier selección. Su estilo marcado por intensidad, presión y orden táctico, históricamente ha funcionado como un termómetro para medir la solidez y la capacidad competitiva de México. La “garra charrúa” no concede margen, y suele obligar al rival a jugar al límite física y mentalmente.

Para Aguirre, este partido también es una prueba para entender cómo responden sus jugadores en un contexto que simula, al menos en ritmo e intensidad, el que enfrentarán en la Copa del Mundo.

Sábado en Torreón: fecha, horario y sede del partido

El Tricolor regresará a una plaza que suele arropar con fuerza a la Selección: la Comarca Lagunera.

• Fecha: sábado 15 de noviembre

• Hora: 19:00 (Tiempo del Centro de México)

• Sede: Estadio Corona, Torreón, Coahuila

El recinto del Santos Laguna ha sido elegido nuevamente por la Federación Mexicana de Futbol para una prueba de alto nivel, buscando cercanía con la afición del norte del país, donde el ambiente suele sentirse como un estadio mundialista.

Dónde ver México vs Uruguay en TV y streaming

El partido podrá seguirse en México a través de televisión abierta, señal de paga y plataformas digitales. Estas son las opciones confirmadas:

• Canal 5

• Azteca 7

• TUDN

• Vix+ (streaming)

Con esta cobertura, el enfrentamiento estará al alcance de prácticamente toda la afición mexicana.

Armando González, la nueva promesa que toma foco

Uno de los nombres que más reflector recibirá en este partido es Armando “La Hormiga” González, delantero de Guadalajara de 22 años, quien vive su primera convocatoria con selección mayor.

Su ascenso ha sido meteórico: pasó de jugar apenas 137 minutos en el Clausura 2025 a convertirse en campeón de goleo en el Apertura, compartiendo la cima con Paulinho y João Pedro.

Juan Francisco Palencia, Carlos Hermosillo y Luis García, tres históricos delanteros del Tri, han destacado su inteligencia en el área, su mentalidad y su capacidad para generar peligro desde cualquier posición. Su debut podría darse precisamente ante Uruguay, un reto que para muchos simboliza un primer filtro rumbo a 2026.

Otros jugadores que llegan con motivación

A la expectativa generada por González se suman otros perfiles que viven momentos clave:

Roberto Alvarado, quien debutó con México ante Uruguay en 2018 y hoy suma 60 partidos con el Tri. Regresa al rival que marcó el inicio de su camino como seleccionado.

Jorge Ruvalcaba, que anotó en su debut con México frente a Inter de Porto Alegre y busca consolidarse como opción ofensiva.

La convocatoria se vio modificada por lesiones sensibles: Santiago Giménez, Julián Quiñones y Alexis Vega, habituales en el ataque tricolor, quedaron fuera por distintas molestias físicas. Esto abrió la puerta a nuevas pruebas y a la aparición de figuras emergentes.

Aguirre y Uruguay: una historia que regresa

El duelo también tiene un contexto especial para Javier Aguirre. El actual técnico de México le marcó un gol a Uruguay en un amistoso disputado en Los Ángeles, apenas 51 días antes del Mundial de 1986. Hoy, casi cuatro décadas después, vuelve a enfrentar a la selección charrúa desde el banquillo.

La relación entre México y Uruguay tiene capítulos memorables. Uno de ellos ocurrió en el Mundial de Inglaterra 1966, cuando Antonio “Tota” Carbajal alcanzó el récord de haber jugado cinco Copas del Mundo, en un partido que terminó 0-0 ante los sudamericanos.

Muchos aficionados recuerdan con especial entusiasmo el duelo de la Copa América Centenario, donde México venció 3-1 a Uruguay. Aquel partido incluyó un autogol de Álvaro Pereira y anotaciones de Rafael Márquez y Héctor Herrera, en uno de los mejores momentos del Tri en competencias oficiales recientes.