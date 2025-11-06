Fiscalía de Michoacán identifica a menor de 17 años como el autor del homicidio de Carlos Manzo

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó la identidad del presunto asesino material del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, asesinado el 1 de noviembre en la Plaza Principal de ese municipio. Se trata de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, un joven de 17 años originario de Paracho, cuyo cuerpo fue identificado por sus familiares y entregado para su inhumación.

El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, informó que el joven se ausentó de su domicilio una semana antes del ataque y que presentaba adicción a las metanfetaminas, lo que coincide con los dictámenes periciales. También señaló que en el homicidio participaron más de dos personas y que el caso está relacionado con grupos del crimen organizado.

“Su identificación nos permite avanzar en el contexto y en la participación de otros involucrados. Este hecho no quedará impune”, afirmó el fiscal.

De acuerdo con fuentes estatales, las líneas de investigación apuntan a la posible intervención del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que también estaría ligado a ataques previos en Uruapan con el mismo tipo de arma utilizada contra el alcalde.

Arma utilizada se relaciona con otros ataques en Uruapan

La Fiscalía confirmó que el arma empleada en el asesinato está vinculada con dos hechos violentos registrados en octubre:

El homicidio de dos personas el 16 de octubre.

El ataque a un bar el 23 de octubre, donde murió una persona y otra resultó herida.

En ambos casos, las víctimas tenían presuntos vínculos con grupos rivales del CJNG. Además, los 14 elementos de la Guardia Nacional asignados a la protección del alcalde y 8 policías municipales ya rindieron declaración ante el Ministerio Público.

El exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fue asesinado el pasado sábado tras recibir siete disparos durante la inauguración del Festival de las Velas, en la plaza central de la ciudad. En el ataque también resultó herido el regidor de Obras Públicas, Víctor Hugo de la Cruz, conocido como “Víctor Saladitas”.

Tras el homicidio, el Ayuntamiento nombró inicialmente a una autoridad encargada del despacho; posteriormente, el Congreso de Michoacán aprobó el nombramiento de Grecia Itzel Quiroz García, viuda de Manzo, como presidenta municipal sustituta.

Al informar sobre los avances de la investigación, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, agradeció la coordinación y el apoyo de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en las tareas de seguimiento e inteligencia del caso.