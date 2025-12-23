Ginebra, Zúrich y San Francisco: Top 3 de ciudades con el salario mensual más alto en 2025

Con el cierre de año, la discusión sobre cuánto rinde realmente el ingreso mensual coge cada vez más fuerza. Ante esto, un análisis de los salarios mensuales promedio de las principales ciudades del mundo para 2025, con datos de Numbeo recopilados por Deutsche Bank, revela diferencias marcadas que no solo responden al tipo de empleo, sino también a factores como el costo de vida, la fortaleza de la moneda y la estructura productiva de cada país.

En 2025, las ciudades suizas lideran el ranking global. Ginebra se encuentra en la parte alta de la lista con un salario mensual promedio de 7,984 dólares, seguida de Zúrich con 7,788 dólares y, completando el podio San Francisco, con 7,092 dólares, aunque es la ciudad estadounidense con la mayor caída salarial acumulada en los últimos cinco años.

Dentro de las principales razones de que Suiza se encuentre en la parte de arriba de la tabla es porque combina una economía altamente productiva con sectores de muy alto valor agregado entre ellos banca y servicios financieros, farmacéutica, biotecnología, seguros y tecnología avanzada, además, un mercado laboral calificado y con baja tasa de desempleo, y una fuerte estabilidad institucional; por otro lado, a esto se le suma una moneda sólida como el franco suizo y, un elevado costo de vida que presiona al alza los salarios nominales.

Dentro de otras ciudades que cuentan con los ingresos más elevados mensualmente se encuentran Luxemburgo (6,156 dólares), Boston (5,940 dólares), Chicago (5,203 dólares) y Nueva York con un salario mensual de 5,128 dólares.

Los salarios en los últimos años

Aunque la mayoría de las ciudades que se encuentran en el ranking muestra aumentos en los últimos cinco años, varias registran disminuciones significativas. El Cairo lidera con una reducción de 40.1%, seguido de Tokio, con una caída de 13.1%, pese a ser una economía desarrollada.

Esto no está ligado únicamente al mercado laboral, sino también al comportamiento de las monedas; en los últimos años, la libra egipcia se ha devaluado más de 60% frente al dólar, mientras que el yen japonés también ha caído alrededor de 30%, lo cual reduce el salario medido en dólares incluso si los ingresos locales obtuvieron crecimiento.

Ante esto, La Gran Manzana llama la atención ya que, el salario promedio pasó de 6,023 dólares en 2020 a 5,128 dólares este año, lo que refleja una caída de 14.9%; San Francisco registró una reducción cercana a 10.6 por ciento.

Parte de estas variaciones podría responder a cambios en la forma de remuneración tras la pandemia, como el peso de bonos, acciones o el trabajo remoto, que no siempre se reflejan de manera uniforme en las mediciones salariales.

Donde más crecen los ingresos

Del otro lado, distintas ciudades casi duplicaron su salario promedio en los últimos años. Varsovia lidera el crecimiento con un aumento de 95.3%, seguida de Estambul con 94.5% y Bangalore con 80.7%; pese a esto, estos incrementos parten de bases salariales bajas, por lo que no implican que estas ciudades estén hoy entre las mejor remuneradas del mundo.

En términos generales, los mayores aumentos se concentran en ciudades que anteriormente ya contaban con salarios altos. Luxemburgo sumó 1,721 dólares mensuales entre 2020 y 2025, mientras que Ginebra aumentó 1,608 dólares en este mismo periodo.

Este panorama muestra la brecha a nivel mundial, donde centros globales ricos donde los salarios siguen creciendo desde niveles ya elevados, y ciudades emergentes donde los avances porcentuales son importantes, pero todavía insuficientes para cerrar la brecha lo cual muestra la importancia del costo de vida en cada país.