Peso mexicano avanza frente al dólar tras el dato de la inflación: ¿A cuánto cotiza?

El peso mexicano se apreciaba la mañana de este martes ante un declive generalizado del dólar y luego de un reporte de inflación en México que reforzaba las perspectivas de que el Banxico ⁠pondrá pausa a su ciclo de recortes a la tasa de interés.

La moneda mexicana cotizaba en 17.9392 unidades por billete verde, con un avance de un 0.22%, ⁠en una sesión que se anticipaba de menor volumen de negocios que el habitual debido al periodo de asueto por fin de año.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se moderó en la primera quincena de diciembre más de lo previsto a un 3.72 por ciento. La inflación subyacente también disminuyó más de lo esperado y se ubicó en un 4.34%, aun así, continuó por encima del objetivo permanente del Banco de ⁠México de un 3% +/- un punto porcentual.

La semana pasada, el Banxico redujo su tasa de interés por decimotercera vez desde que comenzó a disminuirla en 2024, sin embargo, ofreció señales de que podría interrumpir su ciclo de suavización monetaria en medio de la persistencia de la inflación subyacente.