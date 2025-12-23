Del posparto al negocio global: Cómo una necesidad personal se convirtió en una empresa global

Emprender no siempre surge de una oportunidad de mercado, en algunos casos, nace de una experiencia personal y la necesidad de ayudar a otros. Así fue como Lizeth Cuara, fundadora y directora general de Misty Phases, transformó su proceso de posparto en una empresa especializada en productos de recuperación para mujeres, con presencia internacional y un crecimiento acelerado.

La idea surgió tras convertirse en madre y enfrentarse a una realidad poco atendida: la falta de apoyo para la recuperación física y emocional de las mujeres después del parto.

Me di cuenta que para la mamá no había mucho apoyo en la recuperación del posparto, todo estaba enfocado al bebé, y yo me sentía mal”.

Además de la ausencia de acompañamiento, Lizeth Cuara detectó un problema adicional: no encontraba productos de calidad que realmente ayudaran en esta etapa. Fue entonces cuando decidió crear una solución propia.

Del conocimiento tradicional al diseño moderno

Para desarrollar Misty Phases, Lizeth Cuara combinó los remedios tradicionales; las hierbas que usaban las abuelitas en el postparto con una visión contemporánea del bienestar femenino.

El proceso no fue inmediato. La emprendedora tardó cuatro años en diseñar los productos y seleccionar las telas adecuadas, que cuentan con compresión y ayudan a reducir la inflamación. El desarrollo implicó pruebas, ajustes y una inversión considerable de tiempo antes de salir al mercado.

TikTok como canal de crecimiento

Cuando el proyecto estuvo listo, el contexto digital ya había cambiado. Facebook e Instagram habían perdido efectividad como plataformas de arranque para nuevas marcas, por lo que decidió apostar por TikTok.

Pero Lizeth Cuara no quería solo vender fajas, sino enseñarle a las mujeres cómo cuidarse después del embarazo, por eso empezó compartiendo información en TikTok y a través de contenido informativo y cercano, la marca logró conectar con una comunidad de mujeres que buscaban soluciones reales para el posparto.

La empresa se lanzó oficialmente en 2023, en Los Ángeles, Estados Unidoa. El objetivo inicial era vender 50 piezas al mes, pero la realidad superó cualquier expectativa, en apenas tres meses se vendió toda la producción, obligando a fabricar miles de unidades.

Expansión internacional y retos operativos

Desde el inicio, Misty Phases recibió pedidos desde México, incluso cuando la operación estaba pensada principalmente para Estados Unidos. Las clientas estaban dispuestas a pagar envíos de hasta 65 dólares para obtener el producto.

Esta demanda llevó a la emprendedora a crear una página en línea para comercializar productos específicos para el mercado mexicano, puesto que había proveedores que, por logística y costos, había que adquirir en México.

Hacer negocios en México y Estados Unidos es completamente diferente. Establecer la marca, la empresa, cuentas de banco, importación, logística tuvimos que aprender”, puntualiza Lizeth Cuara.

El crecimiento obligó a profesionalizar la operación y contratar personal. Aunque Lizeth habla español, enfrentó retos importantes al revisar documentos legales, por lo que tuvo que asesorarse para entender con claridad qué estaba firmando.

Conocer al consumidor, clave del negocio

Actualmente, los principales mercados de Misty Phases son México y Estados Unidos, aunque también reciben pedidos desde Dubái, Londres, España, Colombia y Ecuador, en su mayoría de personas latinas o mexicanas que viven en el extranjero.

La estrategia comercial incluye colaboraciones con influencers que conectan de forma auténtica con las consumidoras. Además, la empresa fortaleció su servicio al cliente, especialmente en México, donde muchas direcciones requieren referencias adicionales para lograr entregas exitosas.

Lizeth también tuvo que aprender a fondo el perfil del consumidor. Detectó que muchas mujeres ahorran específicamente para comprar las fajas de posparto, lo que volvió indispensable una comunicación clara sobre el valor del producto. Los kits de posparto se convirtieron en los más vendidos.

El reto del inventario

Uno de los mayores desafíos ha sido la gestión del inventario, un problema común en empresas de rápido crecimiento.

Pasábamos meses sin inventario, se agotaba súper rápido. Surtimos para seis meses y en tres ya no había nada”.

Ante esta situación, la empresa implementó preventas, aun cuando el tiempo de espera podía ser de hasta tres meses. A pesar de ello, las clientas continuaban comprando.

“Sí esperaba vender, pero no esas cantidades y mucho menos a todas partes del mundo. Ese fue nuestro reto más grande”.

Emprender siendo madre

Para Lizeth Cuara, emprender no ha sido un camino sencillo, especialmente al combinar la gestión del negocio con el cuidado de su hija.

Recuerda que cuando inició Misty Phases lo hizo con un objetivo muy claro; tener tiempo para estar con su hija, no necesariamente hacerse rica. Esa filosofía se mantiene como eje del negocio.

No quiere crecer a costa de descuidar su vida personal. Para ella, “el éxito no solo se mide en ventas o expansión, sino en la posibilidad de sostener un proyecto alineado con su propósito y su rol como madre”.