Tetra Pak impulsa la innovación sostenible con el nuevo envase desarrollado para Silk Alto en Proteína

El debut comercial de Silk Alto en Proteína marcó un nuevo paso para Tetra Pak en su estrategia de innovación. La empresa acompañó a Silk, marca líder de Danone, en una apuesta que está marcando tendencia: bebidas funcionales, accesibles y sostenibles en un entorno cada vez más exigente.

“Nuestra colaboración va más allá de proveer un envase; se trata de sumar tecnología, conocimiento y una visión compartida para llevar al consumidor un producto en un formato práctico y responsable con el medio ambiente”, comentó Marcela Mendoza, directora de Marketing de Tetra Pak México.

Esa visión se materializó en experiencias que conectan con los nuevos hábitos de consumo como en The Reset Experience, formato insignia de Hustle Lab, un movimiento de deporte, bienestar y comunidad que conecta a personas con la misma energía, enfoque y ganas de superarse.

Guiados por la coach Ale Medina, los asistentes participaron en una sesión que integró estiramientos, fuerza y meditación, creando un espacio de pausa consciente y reconexión física.

Bajo los pilares que definen a Hustle Lab, Silk Alto en Proteína se integró de manera orgánica a la experiencia, acompañando el cierre del entrenamiento con un taste de sus sabores almendra chocolate y avena vainilla, como parte del ritual post-workout.

Silk Alto en Proteína se trata de una bebida vegetal, enfocada en nutrición deportiva y diaria. Cuenta con 16 gr de proteína vegetal y seis nutrientes esenciales (calcio y vitaminas A, B2, B12, D, y E). Además, está elaborada sin azúcar añadida ni endulzantes artificiales, y es libre de lactosa y gluten.

A la par de los beneficios para la salud, el principal diferenciador es su presentación de 300 ml, ideal para proporcionar energía al instante. La decisión respondió a un análisis puntual del público objetivo, que ahora dispone de una alternativa fácil de incorporar a su rutina diaria.

Al respecto, la directiva detalló: “Silk Alto en Proteína está dirigido a personas que buscan practicidad sin sacrificar nutrición. Este envase ofrece una porción ideal para consumir sobre la marcha, fácil de llevar en la mochila, en el gimnasio o en el trabajo”.

La elección del formato también estuvo vinculada con la manera en que se protege un producto con alto contenido proteico. La tecnología de envasado aséptico de Tetra Pak preserva los nutrientes y la calidad del producto desde su producción hasta el momento en que se consume.

De esta forma, Silk Alto en Proteína conserva su vida útil a temperatura ambiente, lo que influye directamente en su disponibilidad. Mendoza explicó que, al no requerir cadena de frío, la distribución se vuelve más eficiente. Para el consumidor, esto se traduce en mayor presencia de la bebida en distintos puntos de venta.

Tetra Pak considera que el envase cumple un papel estratégico para atender a quienes buscan nutrición en movimiento. La empresa observa que el ritmo acelerado de los consumidores impulsa la demanda de productos prácticos y confiables.

La sostenibilidad fue otro eje para desarrollar esta propuesta. La empresa integró materiales provenientes de fuentes renovables y un diseño reciclable alineado con sus metas globales.

“La innovación tecnológica y la responsabilidad ecológica forman parte de una misma visión”, afirmó la directiva, quien subrayó que avanzan en ambas dimensiones simultáneamente.

Para Tetra Pak, este tipo de proyectos demuestra cómo envases de vanguardia ayudan a las marcas a diferenciarse. Hoy los consumidores evalúan no solo el producto, sino también la experiencia de uso y el impacto al medio ambiente. Así, esta bebida aporta valor en mercados competitivos.

En ese sentido, Silk Alto en Proteína se beneficia de un envase que acompaña la propuesta de la marca y refuerza atributos que el consumidor identifica rápidamente. La mezcla de funcionalidad, conveniencia y sostenibilidad consolida un portafolio coherente con los hábitos actuales, donde la portabilidad y la claridad de beneficios determinan la compra.

“Cuando eliges opciones así, te cuidas tú y cuidas el entorno. Y ese es el camino: decisiones simples, accesibles y conscientes que, juntas, generan una diferencia real”, concluyó Marcela Mendoza.