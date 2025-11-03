García Harfuch descarta vínculos de escoltas de Carlos Manzo con el crimen organizado

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, descartaron vínculos de los escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, con el crimen organizado y detallaron que la Guardia Nacional únicamente brindaba seguridad periférica, mientras que la protección cercana del alcalde estaba a cargo de la policía municipal.

“Al momento no se tiene ningún indicio de que el grupo cercano de la policía municipal que cuidaba al alcalde tenga un vínculo con delincuencia organizada. De hecho, uno de los propios escoltas fue quien abatió al agresor”, señaló el titular de la SSPC.

García Harfuch confirmó que ya se cuenta con imágenes de cámaras de negocios cercanos y de la zona del ataque, las cuales están siendo analizadas en conjunto con la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Además, el titular d Seguridad anunció que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se reforzará la seguridad en Michoacán, particularmente en Uruapan y las zonas afectadas por la extorsión.

“Vamos a reforzar lo que hemos venido haciendo. Hemos tenido detenciones muy relevantes en Michoacán. Seguiremos los operativos con prioridad en la investigación sobre el uso de la fuerza. Lo que necesitamos es ubicar a los delincuentes y detenerlos con operativos muy claros”, afirmó.

Durante la conferencia matutina, Trevilla Trejo explicó que en diciembre pasado se realizó un análisis de riesgo al presidente municipal, en el que participaron la Sedena y la SSPC. En ese proceso, el propio alcalde determinó que su seguridad inmediata estaría a cargo de elementos municipales de confianza, mientras que la Guardia Nacional reforzaría con seguridad periférica en actos públicos y recorridos.

“El personal de la Guardia Nacional estaba adiestrado y dotado con armas largas para brindar seguridad periférica donde él andaba. Su misión era acompañarlo en recorridos y proteger el entorno”, precisó el titular de la Sedena.

Además, destacó que el alcalde solía salir con frecuencia al territorio y participar directamente en operativos, pese al alto riesgo que representaban los grupos delictivos con presencia en la zona.

Respecto a las investigaciones, afirmó que serán las autoridades competentes las que determinen responsabilidades. “La postura de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional va a ser la misma de siempre: no va a haber impunidad”, enfatizó.

También, lamentó el homicidio y expresó condolencias a la familia de Manzo Rodríguez. “Somos muy sensibles ante este tipo de eventos porque desafortunadamente se deja una familia sin la figura paterna”, dijo.