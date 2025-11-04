Sheinbaum presenta el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" para atender seguridad en la entidad

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes anunció el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, una estrategia integral que busca atender las causas de la violencia en el estado tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

Según comentó la primera mandataria, a partir de esta semana, su gabinete recorrerá comunidades y municipios de la entidad para hablar con distintas voces de la sociedad (pueblos originarios, mujeres, jóvenes, víctimas, sectores productivos, entre otros) para recoger propuestas y, así, poder construir el plan “desde abajo” y presentarlo formalmente a finales de esta semana o a inicios de la próxima.

“La paz no se impone con la fuerza; se construye con las personas, con las comunidades y con el trabajo cotidiano de quienes aman su tierra. Michoacán nunca se ha rendido, y nosotros tampoco”, aseguró la presidenta.

Estrategia de 3 ejes

El "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" se estructurará en tres ejes principales:

​Seguridad y justicia

Fortalecimiento de la presencia de fuerzas federales mediante unidades conjuntas entre la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades locales.

Creación de una fiscalía especializada en delitos de alto impacto y una oficina de la Presidencia de la República en distintos municipios del estado.

Establecimiento de mesas de seguridad quincenales, un sistema de alerta para presidentes municipales y el fortalecimiento de la denuncia anónima contra la extorsión.

Desarrollo económico con justicia

Garantía de seguridad social y salarios dignos para jornaleros agrícolas y trabajadores del campo.

Inversión en infraestructura rural y creación de polos de bienestar en coordinación con el sector productivo.

Educación y cultura para la paz

Implementación de escuelas de cultura de paz, programas de reinserción social y atención a víctimas.

Creación de centros comunitarios de deporte y bienestar, centros regionales de cultura y memoria, y un festival anual de Voces de Michoacán.

Becas para transporte a estudiantes universitarios y promoción del deporte comunitario.

Durante su mensaje, Sheinbaum Pardo confirmó que desde ayer se reforzó la presencia de fuerzas federales, particularmente de la Guardia Nacional, en diversas regiones de Michoacán, “para garantizar seguridad y justicia”, al tiempo que expresó su solidaridad con la familia del edil y con la población de Uruapan.

“Su cobarde homicidio duele no solo a su familia y a su comunidad, sino a todo Michoacán y al país. Carlos Manzo representaba a esos hombres y mujeres que sirven a su pueblo con entrega, que creen que la política es para transformar, no para destruir”, afirmó Sheinbaum.