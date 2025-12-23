Exportaciones totales de México crecen 7.9% en noviembre; las petroleras se desploman 40.4%

Las exportaciones de productos de México aumentaron a una tasa interanual de 7.9% en noviembre, a 56,411.9 millones de dólares, impulsadas por las ventas de manufacturas no petroleras, informó este martes el Inegi.

Al mismo tiempo, las importaciones mexicanas totalizaron 55,749.1 millones de dólares, un aumento de 5.2 por ciento.

Así, las exportaciones acumularon alzas interanuales en los últimos seis meses, las importaciones hilaron tres meses de avances y México registró un superávit de 662.8 millones de dólares.

Estos resultados se difundieron a una semana de que la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) destacó que México ha logrado capturar aproximadamente 25% de la reducción del déficit comercial bilateral de Estados Unidos con China, lo que demuestra el importante papel que desempeña México en los esfuerzos de resiliencia de la cadena de suministro estadounidense.

Al interior de las exportaciones, las manufactureras automotrices disminuyeron 2.1%, mientras que las no automotrices escalaron 17.7 por ciento.

Sobresalieron tres datos: las ventas externas petroleras bajaron 40.4%, las agropecuarias se redujeron 21.4% y las extractivas aumentaron 51.6 por ciento.

El gobierno mexicano se prepara para comenzar la revisión conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en enero, una región donde concentra 86.5% de sus exportaciones mundiales.

Las aduanas estadounidenses aplican actualmente tarifas de 35% a Canadá y 25% a México a los productos que no cumplen con el T-MEC por la supuesta no cooperación en materia de fentanilo y migración; de 25% a los vehículos ligeros a ambos países (excluyendo el contenido estadounidense) y de 50% al acero, aluminio y cobre también a las dos naciones.

Para estas últimas tarifas, Estados Unidos establece como excepciones a los bienes derivados de acero cuyo contenido de acero se haya procesado en otro país a partir de acero fundido y vertido en Estados Unidos, así como bienes derivados del aluminio cuyo aluminio utilizado en su manufactura haya sido fundido y moldeado en Estados Unidos.

Al interior de las exportaciones no petroleras en noviembre, las dirigidas a Estados Unidos crecieron 8.5% a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo, 20.9 por ciento.

El valor de las exportaciones de productos manufacturados fue de 52,085 millones de dólares, lo que representó un avance de 10.9% a tasa anual. Los mayores aumentos se observaron en las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas (75.3%), de productos metálicos de uso doméstico (8.0%) y de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (6.9 por ciento).

Por su parte, las exportaciones de productos automotrices registraron un descenso anual de 2.1%. Este derivó de un retroceso de 4.8 % en las ventas canalizadas a Estados Unidos y de un alza de 13.3 % en las dirigidas a otros mercados.

En noviembre de 2025, el valor de las exportaciones petroleras fue de 1,547 millones de dólares. Este monto se conformó de 1,033 millones de dólares de ventas de petróleo crudo y de 514 millones de dólares de exportaciones de otros productos petroleros.

El precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de exportación se situó en 57.66 dólares por barril, cifra menor en 0.84 dólares a la del mes previo y en 8.09 dólares a la de noviembre de 2024.

A su vez, el volumen de crudo exportado se ubicó en 597,000 barriles diarios, nivel inferior al de 717,000 barriles diarios de octubre y al de 1 millón 088,000 barriles diarios de noviembre de 2024.

En el penúltimo mes del año en curso, el valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras fue de 1,436 millones de dólares, monto que implicó una disminución anual de 21.4 por ciento.

Las mayores caídas se registraron en las exportaciones de cítricos (45.9%), de jitomate (37.9%), de aguacate (34.1%), de pepino (13.8%) y de legumbres y hortalizas frescas (13.2 por ciento). En contraste, los incrementos anuales más relevantes se presentaron en las exportaciones de fresas frescas (70.5%), así como de melón, sandía y papaya (23.3 por ciento).

Las exportaciones extractivas se ubicaron en 1,344 millones de dólares, con un alza anual de 51.6 por ciento.

En los primeros 11 meses de 2025, las exportaciones totales sumaron 604,186 millones de dólares, un incremento anual de 6.8 por ciento.

Con respecto a las importaciones de productos en noviembre, hubo un avance de 3.6% en las importaciones de bienes de consumo no petroleros y de una caída de 3.1% en las de bienes de consumo petroleros (gasolina y gas butano y propano).

Por su parte, se importaron bienes de uso intermedio por un valor de 42,949 millones de dólares, nivel superior en 8.7% al reportado en noviembre de 2024.

Las importaciones de bienes de capital alcanzaron 4,364 millones de dólares, lo que implicó un descenso anual de 16.7 por ciento.

En el periodo enero-noviembre, el valor acumulado de las importaciones totales fue de 605,845 millones de dólares, monto mayor en 3.3% al observado en el mismo lapso de 2024.

roberto.morales@eleconomista.mx