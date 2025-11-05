Sheinbaum estima que primer borrador del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" para el viernes

La presidenta Claudia Sheinbaum estimó que el próximo viernes 7 de noviembre podría estar listo el primer borrador del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, una estrategia integral que busca atender las causas sociales y económicas de la violencia en el estado. Además, confirmó que la esposa del alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, asumirá el cargo como nueva presidenta municipal.

En conferencia de prensa, la primera mandataria detalló que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya participó este miércoles en la reunión del Gabinete de Seguridad, donde se revisaron los avances del plan y se definió que los secretarios de Estado y directores generales realizarán consultas con distintos sectores de la sociedad michoacana antes de entregar el documento preliminar.

Además la titular del Ejecutivo precisó que a partir de este miércoles se harán consultas con distintos sectores de la sociedad de la entidad para poder presentar el plan, a más tardar, la próxima semana.

También, adelantó que el plan no se centrará únicamente en acciones de seguridad, sino que incluirá un componente social y laboral orientado a reducir la extorsión y la sobreexplotación en actividades económicas clave del estado, como la producción de aguacate y limón, industrias que —según señaló— han sido infiltradas por la delincuencia organizada.

“La forma de explotación del aguacate en Michoacán tiene procesos laborales sin formalización, sin seguridad social y con altos niveles de adicción en las comunidades. Ahí se ha metido mucho la extorsión. Eso nunca se había tocado, y hay que abrirlo y trabajarlo”, dijo.

Sheinbaum Pardo insistió en que el Plan Michoacán busca romper con los esquemas de seguridad aplicados en gobiernos anteriores, al abordar tanto las causas estructurales de la violencia como la reconstrucción del tejido social mediante educación, salud y oportunidades laborales.

Reunión con familiares de Carlos Manzo

La mandataria también reveló que se reunió con la esposa y el hermano de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan asesinado el pasado 1 de noviembre, y aseguró que el gobierno federal acompañará la transición en el municipio.

“Platicamos, y evidentemente, con toda razón, exigen justicia. Pero también hablamos hacia adelante: ella va a ser la presidenta municipal de Uruapan. Hoy toma posesión en el Congreso del estado, y acordamos mantener comunicación para apoyar al municipio en el marco del Plan Michoacán”, declaró.