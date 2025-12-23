Desde el normativista hasta el externo: Los 8 perfiles de trabajadores, según el compromiso laboral

El compromiso laboral aún es común en las personas, pero no es como se percibía hace algunas décadas. Los trabajadores ya no desean desvivirse (literalmente) por una actividad, aunque les guste, el balance con la vida personal juega un papel clave, de acuerdo con un estudio de Pluxee e Ipsos.

El estudio Las nuevas reglas del compromiso, de la plataforma de beneficios e incentivos laborales y la firma de estudios de mercado, muestra que en el mundo hay al menos 8 tipos de perfiles de trabajadores, según su engagement con sus empresas.

“El engagement es tan individual como cada persona. Nuestro estudio identifica dos factores principales que influyen en él: la importancia relativa que se otorga a la vida personal frente al trabajo, y si el enfoque es más personal o colectivo. La combinación de estos factores da lugar a ocho perfiles distintos, cada uno reflejando una forma particular de vivir el engagement a lo largo de la carrera profesional”, indica la investigación.

Estos perfiles engloban desde el empleado leal a la organización que conecta con su propósito de vida, hasta el colaborador enganchado con la empresa que tiene un impacto en su comunidad.

Estos son los 8 tipos de trabajadores según el compromiso laboral:

1. El normativista

Son expertos en equilibrar su vida personal y laboral, participan en la vida comunitaria y disfrutan de un estilo de vida cómodo. Son leales mientras su trabajo les ofrezca proyectos interesantes y prefieren organizaciones que respalden causas afines a sus valores. De acuerdo con la investigación, alrededor del 18% de la fuerza de trabajo se identifica con este perfil.

2. El buscador

Muestran preocupación por el futuro. Su deseo de propósito puede superar al trabajo, esto genera una sensación de desconexión con su organización. Además, se caracteriza por un enfoque en condiciones laborales y trato justo, lo que a menudo afecta su permanencia a largo plazo. Sus actividades comunitarias siempre serán importantes, incluso si su empresa no las respalda. Se estima que el 17% de los trabajadores responde a este arquetipo.

3. El externo

Priorizan la vida por encima del trabajo y están cómodos en empleos que les garantice tiempo libre. Tienen un menor apego a su organización y mayor probabilidad de dejar su puesto, para ellos el trabajo es sólo una vía para pagar las cuentas. Un 17% de las personas se relaciona con este perfil.

4. El centrado en el trabajo

Tal vez el más cercano al workaholic. Su vida gira casi por completo en torno a lo profesional, con poco o nulo interés en involucrarse en la comunidad. Les encanta su trabajo y planean quedarse el mayor tiempo posible. Sin embargo, se mantienen atentos a cualquier posible amenaza a su estabilidad laboral y esperan que no se materialice. La investigación estima que 13% de los trabajadores cumplen con esta descripción.

5. El plenamente comprometido

Este perfil, aunque prioriza el trabajo, participa activamente en su comunidad, incluso en el ámbito político. Están apasionados por liderar equipos y valoran el apoyo de la empresa para alcanzar sus objetivos. El estudio identifica a 12% de los trabajadores en este grupo.

6. El interesado

Los definen las emociones positivas, valoran por igual su vida personal y profesional. Además, consideran que su empresa es un gran lugar para trabajar y se mantienen optimistas respecto a su futuro y el del planeta, pero desearían involucrarse más en su comunidad. El estudio ubica al 10% de los empleados en esta población.

7. El utilitarista

Se estima que el 9% de los trabajadores pertenece a este grupo. Son optimista, la familia y la vida personal son más importantes que el trabajo, valoran auténticamente a su empresa y su apoyo a causas relevantes, pero no lo consideran decisivo. Suelen participar como voluntarios en su comunidad cuando sienten que pueden aportar valor, aunque procuran mantener separadas sus actividades laborales y de voluntariado.

8. La comunidad primero

Estas personas solidarias confían firmemente en el futuro y en la mayoría de los aspectos de la vida. Ponen a la comunidad por encima de su carrera y son quienes más se involucran en causas sociales, iniciativas juveniles, educación, política y temas ambientales. El 4% se identifica con este perfil.

De acuerdo con la investigación de Pluxee e Ipsos, la mitad de estos grupos muestra un enfoque más equilibrado hacia el compromiso laboral (normativistas, buscadores, interesados y utilitaristas), hay tres perfiles más (los centrados en trabajo, comunidad primero o plenamente comprometidos) que son extremadamente leales, ya sea con el trabajo o la comunidad, y los externos está totalmente centrados en su vida personal.

Todos son necesarios

“No es que uno sea mejor que el otro, todos estos matices del compromiso son con los que convivimos en el día a día, y no por eso vamos a decir ‘saca al externo’, si el externo hace lo que tiene que hacer, hasta ahí llegamos nosotros, no podemos reprocharles que no les apasiona su trabajo”, señaló Javier Alduncin, director de Recursos Humanos de Pluxee durante la presentación del informe.

En ese sentido, conocer los tipos de perfiles en el compromiso laboral es una guía para que las empresas puedan diseñar sus estrategias de fidelización de talento y mejorar los vínculos con sus colaboradores partiendo de sus prioridades.

La investigación también evidencia que las etapas de vida juegan un papel importante en la población en la que se puede ubicar una persona a lo largo de su trayectoria profesional.

“Eso explica, por ejemplo, por qué nos centramos más en la vida personal a medida que envejecemos, con el cuidado familiar a menudo ocupando un lugar prioritario. También explica por qué podemos estar más inclinados a priorizar el trabajo siendo un joven recién graduado, o una mujer de 49 años que ha alcanzado un avance significativo en su carrera”, señala el informe.