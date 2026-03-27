Desaparecidos en México: Más de 130,000 casos desde 2006; 36% sin datos para su búsqueda

México acumula más de 130,000 personas desaparecidas desde 2006, en un contexto donde la falta de información en miles de casos y debilidades en los registros han dificultado su localización, de acuerdo con cifras oficiales presentadas por el Gobierno federal.

Durante la conferencia mañanera de este viernes de la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, informó que desde la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas se han contabilizado 394,645 reportes.

De ese total, 262, 111 personas han sido localizadas, lo que representa el 66%; de ellas, el 92% fueron encontradas con vida. Además, en el 96% de los casos la localización no estuvo vinculada a la comisión de un delito.

Más de 130,000 desaparecidos en las últimas dos décadas

Entre 2006 y 2026 se concentran 130,178 casos que permanecen con estatus de desaparición, considerados el núcleo del problema actual. El análisis oficial divide estos registros en tres grupos:

36% (46,742 casos): sin datos suficientes para iniciar una búsqueda efectiva.

31% (40,308 casos): con indicios de actividad posterior a la fecha de desaparición.

33% (43,128 casos): sin actividad registrada hasta el momento.

En este último grupo, apenas 3,869 cuentan con carpeta de investigación, mientras que más de 26,000 permanecen como reportes sin indagatoria formal.

Fallas en registros complican la búsqueda

Uno de los principales obstáculos identificados es la falta de información básica en los registros, especialmente en casos anteriores a la reforma de 2025, cuando se permitía ingresar reportes sin datos mínimos.

Esto derivó en expedientes con nombres incompletos o genéricos, como “NN” o apodos, sin información sobre identidad, contexto o lugar de desaparición, lo que limita significativamente las labores de búsqueda.

Depuración del padrón y hallazgos recientes

Para mejorar la calidad de la información, el Gobierno federal implementó un cruce de datos con instituciones como el INE, el Registro Civil, el SAT y compañías telefónicas.

A partir de este proceso, se detectaron personas reportadas como desaparecidas que posteriormente realizaron trámites oficiales, como contraer matrimonio, registrar hijos o cambiar de domicilio.

Como resultado, 5,269 personas fueron ubicadas y su estatus actualizado a localizadas. Además, se informó que entre octubre de 2024 y marzo de 2026 han sido encontradas 31,946 personas, como parte de las acciones de búsqueda y depuración del registro.

Sólo una minoría de casos cuenta con investigación formal

A pesar de la magnitud del problema, únicamente 3,869 registros de personas desaparecidas cuentan con una carpeta de investigación activa, lo que evidencia rezagos en la integración de expedientes y en el seguimiento institucional de los casos.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum subrayó que la falta de datos básicos en muchos reportes dificulta las labores de búsqueda. “Es difícil localizar a una persona cuando sólo se cuenta con un apodo y no hay información como fecha de nacimiento, CURP, domicilio o algún medio de contacto”, explicó.

La primera mandataria informó que, como parte de la nueva estrategia, cada caso de persona reportada como desaparecida y posteriormente localizada deberá contar con una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República, con el objetivo de esclarecer el contexto de su desaparición.

Asimismo, destacó que se ha implementado una alerta nacional inmediata al momento de recibir el reporte, lo que ha permitido ubicar a algunas personas en las primeras 48 horas.

Como medida adicional, el Gobierno federal impulsa la creación de un registro fortalecido con verificación de identidad a través del INE, con el fin de mejorar la trazabilidad de los casos y garantizar un seguimiento más eficaz.