“También nuestros desaparecidos quisieran disfrutar del Mundial”

Arrancó el Mundial de Futbol y no todo fue ánimo de fiesta. Afuera del Estadio Ciudad de México, donde se llevó a cabo la inauguración del torneo más importante del mundo, dos realidades se encontraron; aficionados viviendo un momento histórico, contra cientos de manifestantes exigiendo justicia por diferentes causas.

“Cómo es posible que el gobierno se tome el tiempo de organizar un mundial, haga reuniones, traiga artistas extranjeros y no haya suficiente presupuesto para buscar a las personas desaparecidas”, cuestionó Emilia Castillo Maceda, quien busca a su hermana Isabel Castillo, desaparecida en 2021 en el Estado de México.

“Que padre que su economía les permita participar y estar felices y disfrutando del Mundial, pero también nuestras personas desaparecidas quisieran disfrutar del Mundial, nosotros los familiares quisiéramos estar allá ,también disfrutando. Yo nunca he entrado, mi economía no me lo permite y ahora menos con el dolor y el peso de mi hermana desaparecida. A mi el Mundial es lo que menos me importa en este momento”, agregó Emilia sobre este evento deportivo.

“Vine a pedir por nuestros derechos como buscadores. Exigir mi derecho de búsqueda. Venimos pacíficamente, pero nos bloquean bastante el camino (…) Están valorando más una celebración en México, pero no hay nada que celebrar, hay tanta violencia, tanta desgracia y creo que por eso tenemos todos que levantar la voz”, coincidió una de las hijas de Plácida Martinez Castañeda, desaparecida desde 2024 en Héroes de Padierna, en Tlalpan, Ciudad de México.

Pese a los cercos policiacos, Emilia y decenas de mujeres, encabezadas por Madres Buscadoras, lograron acercarse a unos metros del Estadio para protestar por sus familiares, en un intentó de visibilizar la crisis de desaparecidos por la que atraviesa México.

Sobre Calzada de Tlalpan, las manifestantes tendieron lonas con las fichas de búsqueda de sus seres queridos, y bajo la consigna de: “México campeón en desaparición”, las madres buscadoras pedían avanzar hasta las puertas del Estadio; sin embargo, vallas y un fuerte operativo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana les impidieron seguir.

Fue así que tras varias horas de espera y ante algunos intentos de disturbios por parte de grupos ajenos al movimiento, las Madres Buscadores se retiraron poco a poco del lugar.

Cercos policiacos

Al igual que las Madres Buscadoras, grupos de estudiantes, maestros, trabajadores de la salud, entre otros colectivos buscaban llegar al Estadio Ciudad de México, conocido popularmente como Estadio Azteca, para protestas durante la inauguración de la Copa Mundialista.

No obstante, la mayoría de los movimientos se toparon con cercos policiacos que les impidieron acercarse a kilómetros del lugar donde se estaba llevando a cabo la fiesta mundialista, como fue el caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Desde muy temprano, decenas de integrantes del magisterio se reunieron en las inmediaciones de la estación del Metro Tasqueña, pero unos kilómetros más adelante, sobre Calzada de Tlalpan al cruce con División del Norte, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana también les impidieron avanzar hacia el Estadio Ciudad de México.

Ante la imposibilidad de pasar el cerco policiaco, el magisterio detuvo su marcha y decidieron regresar a su plantón instalado en el Centro Histórico.

Mientras que en el momento de mayor tensión se vivió cerca del Estadio, sobre Avenida del Imán, donde un grupo del denominado bloque negro que salió de las inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se enfrentó con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dejando varias personas lesionadas y al menos 11 detenidos que posteriormente fueron liberados.

Y es que al llegar a la colonia Santa Úrsula, los jóvenes encapuchados se toparon con policías capitalinos, lo que provocó un enfrentamiento en el que se lanzaron petardos y piedras, así como la quema de vehículos y el saqueo de algunas tiendas de la zona. Durante los disturbios también fue dañado mobiliario urbano, infraestructura del Tren Ligero, incluso, fue vandalizada una patrulla de la SSC.

Pasadas las 14:00 horas, con el partido inaugural en curso, la mayoría de los manifestantes se alejaron del Estadio.