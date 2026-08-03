Harfuch anuncia la captura de "El Tito", prófugo por el feminicidio de Beany Lozano

La captura de José Manuel “N”, alias “El Tito”, uno de los objetivos prioritarios de las autoridades de Chiapas, representa un avance en las investigaciones por el feminicidio de Beany Guadalupe Lozano García, una joven de 18 años cuyo caso provocó una fuerte exigencia de justicia en la entidad y a nivel nacional.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este lunes que el presunto responsable fue detenido en Sinaloa mediante un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales.

Operativo conjunto permitió su captura

De acuerdo con García Harfuch, la detención fue resultado de un trabajo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

El funcionario informó que José Manuel “N” contaba con una orden de aprehensión por el presunto feminicidio de Beany Lozano, además de que la Fiscalía de Chiapas ofrecía una recompensa de hasta 500,000 pesos por información que permitiera su localización.

Durante el operativo, las autoridades lograron ubicar al sospechoso en un inmueble de Guasave, Sinaloa, el cual fue intervenido tras labores de inteligencia, vigilancia y la obtención de una orden de cateo. Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Al informar sobre la captura, García Harfuch agradeció públicamente el apoyo del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, quien respondió que la detención refleja el compromiso de su administración con una política de "cero impunidad".

El caso que conmocionó a Chiapas

Beany Guadalupe Lozano García era estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). De acuerdo con las investigaciones, el 6 de abril de 2026 salió acompañada de José Manuel “N” en el municipio de Tuxtla Chico.

Horas después fue localizada con una herida de bala en la cabeza dentro de un vehículo con impactos de arma de fuego. La joven permaneció hospitalizada durante 11 días, pero falleció el 17 de abril debido a la gravedad de las lesiones.

Tras su muerte, la Fiscalía de Chiapas reclasificó la investigación como feminicidio y emitió una orden de aprehensión contra José Manuel “N”, quien desde entonces era considerado uno de los prófugos más buscados del estado.

Familiares impulsaron una campaña para exigir justicia

Durante varios meses, familiares y colectivos realizaron diversas manifestaciones para exigir la captura del presunto responsable.

Uno de los momentos de mayor visibilidad ocurrió durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México, donde los familiares aprovecharon la presencia de medios nacionales e internacionales para difundir el caso y evitar que quedara en el olvido.

Con pancartas y fotografías de Beany Lozano, reiteraron su exigencia de justicia y pidieron que el responsable fuera llevado ante los tribunales.

Investigación continúa

Aunque la captura representa un avance importante en el caso, las autoridades recordaron que José Manuel “N” es considerado presunto responsable, por lo que será la autoridad judicial quien determine su situación jurídica conforme avance el proceso penal.

La detención busca fortalecer las investigaciones para esclarecer plenamente el feminicidio de Beany Lozano y evitar que este crimen permanezca impune.