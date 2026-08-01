Capturan a líder del Cártel de Los Reyes en Michoacán; criminales responden con bloqueos e incendios

Elementos del Ejército Mexicano detuvieron a Alfonso “N”, identificado por las autoridades como líder del Cártel de Los Reyes, durante una operación realizada en Michoacán, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

De acuerdo con el funcionario, el presunto integrante de la organización criminal contaba con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín. Además, era buscado por autoridades de Estados Unidos, que ofrecían una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permitiera su captura.

Violencia tras la detención

Luego del operativo, presuntos integrantes del Cártel de Los Reyes realizaron bloqueos carreteros e incendiaron vehículos en distintos puntos de los municipios de Los Reyes y Peribán, en Michoacán, en aparente reacción a la captura de su presunto líder.

Ante estos hechos, García Harfuch aseguró que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad mantienen acciones coordinadas para preservar el orden y garantizar la seguridad en la entidad.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas o detenidas adicionales relacionadas con los bloqueos e incendios registrados tras la captura de Alfonso “N”.