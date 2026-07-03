Despliegue del Ejército en seguridad sube 52.2% en 2026

Durante el primer semestre del año en curso, el Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos realizaron un despliegue de 45,247 militares a lo largo y ancho del territorio mexicano para realizar tareas de seguridad pública; la cifra es 52.2% superior a los 29,711 elementos enviados para dicha labor en el mismo lapso de 2025.

“El despliegue local y el refuerzo de efectivos del Ejército Mexicano para apoyar a las autoridades civiles obedeció a los altos índices delictivos y de homicidios dolosos en las entidades federativas, así como a eventos coyunturales ocasionados por la delincuencia organizada”, cita el Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Apoyo a la Seguridad Pública remitido al Senado de la República.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC), correspondiente al periodo del 20 de noviembre de 2025 al 19 de mayo de 2026, las operaciones para fortalecer la seguridad pública en áreas de alta incidencia delictiva a efecto de contribuir a los esfuerzos de las autoridades civiles federales, estatales y municipales se mantienen.

“Con motivo de los actos violentos registrados en Jalisco el 22 de febrero de 2026 por parte de integrantes de la delincuencia organizada contra personal del Ejército Mexicano y la población, la Secretaría de la Defensa Nacional designó 2,090 efectivos de otros Mandos Territoriales para restablecer la paz pública en el estado, ejecutar operaciones en áreas de influencia y desarticular las estructuras criminales; estos elementos se coordinaron con las tropas acantonadas en la entidad”, consigna el reporte.

Aquel día fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo de fuerzas federales en el municipio jalisciense de Tapalpa.

Para atender la incidencia delictiva, de los 45,247 militares desplegados entre noviembre y mayo pasados Sinaloa encabezó la lista con el mayor número de efectivos: 11,326; le siguieron Michoacán (3,287), Guanajuato (3,087), Chihuahua (2,724) y Jalisco (2,447), que en conjunto suman 50.5% del total.

Con 150 militares enviados a cada uno, Hidalgo y San Luis Potosí ocuparon los dos últimos sitios del listado de las 32 entidades federativas del país.

Operaciones focalizadas

En el marco de las acciones implementadas como parte de la Operación Frontera, cita el documento, para evitar el tráfico de drogas de México a los Estados Unidos de América, localizar armamento y reducir los flujos migratorios, la Sedena “empeñó 9,775 efectivos en todas las entidades federativas de la zona fronteriza, desde febrero de 2025 al 8 de enero de 2026”.

Detalla que resultado del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, se instrumentó la Operación Paricutín con el despliegue de 10,736 efectivos, cifra que se incrementó a 11,336 elementos el pasado 11 de enero para “aumentar las capacidades operativas, disuadir la presencia de los grupos criminales y evitar la comisión de delitos como los homicidios dolosos o la extorsión en la entidad”.

La dependencia informó que la Fuerza de Tarea Conjunta México, integrada por 300 efectivos de una Unidad Operativa del Ejército Mexicano, 200 fusileros paracaidistas y 100 del Cuerpo de Fuerzas Especiales, fue desplegada durante periodos de corta duración en Baja California, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos y Sinaloa para realizar operaciones focalizadas para atender eventos coyunturales.