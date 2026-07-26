Día Mundial contra la Trata de Personas 2026: el llamado para combatir este delito

El 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para sensibilizar sobre un delito que vulnera los derechos humanos de millones de personas y para promover acciones que permitan prevenirlo, detectar a las víctimas y castigar a los responsables.

La conmemoración también busca fortalecer la cooperación entre gobiernos, organismos internacionales y sociedad civil, ya que la trata de personas sigue afectando a mujeres, hombres, niñas y niños en distintas regiones del mundo con fines de explotación sexual, laboral, matrimonios forzados, mendicidad, extracción de órganos y otras modalidades.

¿Por qué se conmemora el 30 de julio?

La Asamblea General de la ONU proclamó esta fecha en 2013 mediante la resolución A/RES/68/192, con el propósito de incrementar la conciencia pública sobre la situación de las víctimas y reforzar el compromiso de los Estados para prevenir y combatir este delito. Desde entonces, cada año se impulsa una campaña internacional con un tema específico.

Para este año, Naciones Unidas mantiene el llamado a colocar a las víctimas en el centro de las políticas públicas, fortalecer la identificación temprana de los casos y mejorar la coordinación entre autoridades nacionales e internacionales para perseguir a las redes criminales dedicadas a la trata de personas.

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la trata de personas es un delito transnacional que genera ganancias ilícitas para los grupos criminales y afecta prácticamente a todos los países, ya sea como lugares de origen, tránsito o destino de las víctimas. Por ello, la cooperación internacional es considerada una de las principales herramientas para enfrentar este fenómeno.

¿Qué es la trata de personas?

El Protocolo de Palermo, instrumento internacional adoptado por las Naciones Unidas, define la trata de personas como la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas mediante amenazas, uso de la fuerza, engaño, fraude, abuso de poder o aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad con fines de explotación.

Entre las principales formas de explotación reconocidas por los organismos internacionales se encuentran:

Explotación sexual.

Trabajo o servicios forzados.

Esclavitud o prácticas similares.

Servidumbre.

Matrimonio forzado.

Mendicidad forzada.

Extracción ilícita de órganos.

Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes para actividades delictivas, cuando así lo contemplan las legislaciones nacionales.

Las autoridades internacionales subrayan que cualquier persona puede ser víctima de este delito; sin embargo, mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas migrantes, refugiadas y quienes enfrentan condiciones de pobreza o exclusión social suelen encontrarse entre los grupos con mayor riesgo.

Situación en México

En México, la trata de personas está tipificada como delito en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, la cual establece mecanismos para la investigación, sanción de los responsables y protección integral de las víctimas.

La Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas, coordina acciones con dependencias federales y gobiernos estatales para fortalecer la prevención, la atención a las víctimas y la persecución del delito. Asimismo, impulsa campañas informativas dirigidas a la población para identificar posibles casos y promover la denuncia.

Especialistas y organismos internacionales coinciden en que la denuncia oportuna, la capacitación de autoridades, la protección de las víctimas y la cooperación entre instituciones son elementos fundamentales para combatir este delito. También destacan la importancia de informar a la población sobre las formas de captación utilizadas por las redes criminales, especialmente a través de internet y redes sociales.