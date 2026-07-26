Netflix en agosto 2026: estrenos imperdibles, fechas y todo lo que llega este mes

Agosto llega con un catálogo cargado de estrenos para todos los gustos en Netflix. La plataforma apostará por el regreso de series esperadas como Cien años de soledad: Parte 2, Outer Banks y Mi vida con los chicos Walter, además de sumar nuevas producciones originales, documentales, películas de suspenso y contenidos deportivos.

Entre los lanzamientos más destacados también figuran La captura, un drama policial inspirado en hechos reales; el documental Un hijo propio, que aborda uno de los casos más mediáticos relacionados con un falso embarazo, y una producción dedicada al técnico portugués José Mourinho.

Las series más esperadas de agosto

Uno de los estrenos más importantes del mes será Cien años de soledad: Parte 2, que llegará el 5 de agosto para continuar la adaptación de la emblemática novela de Gabriel García Márquez y revelar algunos de los momentos más esperados de la historia de los Buendía.

Un día después, el 6 de agosto, se estrenará la tercera temporada de Mi vida con los chicos Walter, donde Jackie y la familia Walter enfrentarán nuevos retos tras una crisis de salud que cambiará su dinámica.

El 20 de agosto será el turno de Outer Banks: Temporada 5, en la que los Pogues buscarán venganza y redención mientras persiguen un artefacto capaz de alterar su destino.

Otros estrenos de series incluyen:

Toda la verdad de mis mentiras – 28 de agosto

Acaramelados – 7 de agosto

Muertos S.L.: Temporada 4 – 7 de agosto

Love Is Blind: Reino Unido: Temporada 3 – 19 de agosto

Gatos callejeros, de Ricky Gervais – 7 de agosto

Películas originales que llegan a Netflix

El catálogo cinematográfico también incorporará varias producciones originales durante agosto.

Entre ellas destaca La última casa (7 de agosto), un thriller donde una familia queda atrapada dentro de su propio hogar mientras enfrenta una misteriosa fuerza sobrenatural.

El 14 de agosto llegarán dos títulos: No se desea buena suerte, centrada en una estudiante que intenta equilibrar el drama familiar con un musical escolar, y Mi mejor amigo, su novia y yo, una comedia sobre amistad y relaciones.

Hacia el cierre del mes se estrenarán Susurran tu nombre, un thriller sobre la desaparición de un niño, y Una mujer sin pasado, protagonizada por una mujer con amnesia que intenta descubrir por qué abandonó su antigua vida. Ambas estarán disponibles el 28 de agosto.

También debutará La heroína del moño, una cinta animada inspirada en el clásico personaje Princess Knight, el 8 de agosto.

Documentales basados en hechos reales

Netflix también reforzará su catálogo documental con producciones centradas en casos reales.

El 5 de agosto llegará Pollo a lo grande: Una conspiración de comida rápida, donde el comediante Mo Gilligan investiga la industria del pollo frito tras consumirlo durante 28 días.

El 11 de agosto se estrenará Mourinho, un recorrido por la trayectoria del entrenador portugués y su ascenso como una de las figuras más exitosas del futbol europeo.

Para el 13 de agosto estará disponible Un hijo propio, documental que reconstruye el caso de una mujer que fingió un embarazo para ocultar la presión social por convertirse en madre.

El 19 de agosto se sumará Caída libre: Toda la verdad sobre Boeing, que analiza las denuncias sobre presuntas decisiones empresariales que habrían contribuido a fallas fatales en aeronaves. WWE y contenido para toda la familia

Los aficionados a la lucha libre podrán ver WWE SummerSlam: 2026 desde el 1 de agosto, mientras que los contenidos infantiles incorporarán la tercera temporada de Dr. Seuss: Pez Rojo, Pez Azul el 10 de agosto.

Fecha 1 de agosto WWE SummerSlam: 2026 5 de agosto Cien años de soledad: Parte 2; Pollo a lo grande: Una conspiración de comida rápida 6 de agosto Mi vida con los chicos Walter: Temporada 3 7 de agosto Acaramelados; Muertos S.L: Temporada 4; Gatos callejeros, de Ricky Gervais; La última casa 8 de agosto La heroína del moño 10 de agosto Dr. Seuss: Pez Rojo, Pez Azul: Temporada 3 11 de agosto Mourinho 13 de agosto Un hijo propio 14 de agosto No se desea buena suerte; Mi mejor amigo, su novia y yo 19 de agosto Love is Blind: Reino Unido: Temporada 3; Caída libre: Toda La verdad sobre Boeing 20 de agosto Outer Banks: Temporada 5 21 de agosto La captura 28 de agosto Toda la verdad de mis mentiras; Susurran tu nombre; Una mujer sin pasado

Con una combinación de secuelas esperadas, nuevas apuestas originales y documentales basados en historias reales, Netflix buscará mantener uno de los catálogos más variados del streaming durante agosto de 2026.