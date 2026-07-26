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Canícula 2026: recomendaciones para protegerte del calor, deshidratación y enfermedades
La canícula ya comenzó en varias regiones de México y, aunque no afecta a todo el país por igual, las autoridades sanitarias recomiendan tomar medidas para prevenir problemas de salud durante este periodo de menos lluvias y mayor sensación de calor.
La canícula ya se hace sentir en diversas regiones de México y, con ella, también aumenta el riesgo de padecimientos asociados a las altas temperaturas y la disminución de las lluvias. Ante este escenario, autoridades de salud llaman a reforzar las medidas preventivas para evitar golpes de calor, deshidratación, enfermedades gastrointestinales y otros problemas que suelen incrementarse durante esta temporada.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), algunas zonas del noreste, el oriente, el centro del país, la vertiente del golfo de México, la península de Yucatán y las costas del Pacífico sur ya presentan condiciones asociadas a este fenómeno climático.
¿Por qué la canícula representa un riesgo para la salud?
Aunque la canícula no siempre coincide con las temperaturas más altas del año, sí provoca una disminución de la nubosidad y de las lluvias, lo que incrementa la radiación solar y la sensación de calor.
La Secretaría de Salud advierte que durante este periodo pueden aumentar los casos de:
Además, especialistas señalan que la reducción de lluvias también puede afectar la disponibilidad de agua y favorecer condiciones de sequía en distintas regiones del país.
Recomendaciones para cuidarte durante la canícula
Para reducir los riesgos, la Secretaría de Salud recomienda adoptar medidas sencillas, especialmente en los días de mayor calor:
Dentro del hogar, también se recomienda cubrir las ventanas que reciben luz solar directa con cortinas o persianas, una medida que puede reducir significativamente la temperatura al interior de las viviendas.
¿Quiénes son los más vulnerables?
Las autoridades sanitarias señalan que algunos grupos requieren cuidados especiales durante la canícula debido a que tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones por el calor.
Entre ellos se encuentran:
En estos casos, es recomendable mantenerse hidratado, descansar en lugares frescos y evitar permanecer por periodos prolongados bajo el sol.
¿Cuánto durará la canícula 2026?
El Servicio Meteorológico Nacional explica que la canícula no tiene una fecha exacta de conclusión, ya que su duración e intensidad cambian cada año.
Generalmente se desarrolla entre julio y agosto, con una duración aproximada de 20 a 40 días, aunque en algunos años puede extenderse hasta septiembre dependiendo de las condiciones atmosféricas.
Por ello, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los pronósticos meteorológicos y seguir las medidas preventivas mientras persistan las condiciones asociadas a este fenómeno.