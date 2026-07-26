Canícula 2026: recomendaciones para protegerte del calor, deshidratación y enfermedades

La canícula ya se hace sentir en diversas regiones de México y, con ella, también aumenta el riesgo de padecimientos asociados a las altas temperaturas y la disminución de las lluvias. Ante este escenario, autoridades de salud llaman a reforzar las medidas preventivas para evitar golpes de calor, deshidratación, enfermedades gastrointestinales y otros problemas que suelen incrementarse durante esta temporada.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), algunas zonas del noreste, el oriente, el centro del país, la vertiente del golfo de México, la península de Yucatán y las costas del Pacífico sur ya presentan condiciones asociadas a este fenómeno climático.

¿Por qué la canícula representa un riesgo para la salud?

Aunque la canícula no siempre coincide con las temperaturas más altas del año, sí provoca una disminución de la nubosidad y de las lluvias, lo que incrementa la radiación solar y la sensación de calor.

La Secretaría de Salud advierte que durante este periodo pueden aumentar los casos de:

Golpe de calor.

Agotamiento por calor.

Deshidratación.

Quemaduras por exposición solar.

Enfermedades diarreicas agudas, favorecidas por las altas temperaturas y la descomposición de los alimentos.

Además, especialistas señalan que la reducción de lluvias también puede afectar la disponibilidad de agua y favorecer condiciones de sequía en distintas regiones del país.

Recomendaciones para cuidarte durante la canícula

Para reducir los riesgos, la Secretaría de Salud recomienda adoptar medidas sencillas, especialmente en los días de mayor calor:

Beber abundantes líquidos, aunque no se tenga sed, y asegurarse de que el agua sea potable o esté desinfectada.

Evitar exponerse al sol entre las 11:00 y las 15:00 horas, cuando la radiación es más intensa.

Programar actividades físicas o al aire libre durante las primeras horas de la mañana o al atardecer.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros, además de sombrero, gorra o sombrilla.

Mantener los alimentos refrigerados o consumirlos inmediatamente después de prepararlos para evitar su descomposición.

Lavar y desinfectar frutas y verduras antes de consumirlas.

Consumir pescados y mariscos únicamente si están bien cocidos o fritos.

Lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño para prevenir infecciones gastrointestinales.

Dentro del hogar, también se recomienda cubrir las ventanas que reciben luz solar directa con cortinas o persianas, una medida que puede reducir significativamente la temperatura al interior de las viviendas.

¿Quiénes son los más vulnerables?

Las autoridades sanitarias señalan que algunos grupos requieren cuidados especiales durante la canícula debido a que tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones por el calor.

Entre ellos se encuentran:

Niñas y niños menores de cinco años.

Personas adultas mayores.

Personas con enfermedades crónicas, como diabetes o hipertensión, especialmente si no están controladas.

Trabajadores que realizan actividades al aire libre, como personal agrícola, de la construcción o de limpieza.

En estos casos, es recomendable mantenerse hidratado, descansar en lugares frescos y evitar permanecer por periodos prolongados bajo el sol.

¿Cuánto durará la canícula 2026?

El Servicio Meteorológico Nacional explica que la canícula no tiene una fecha exacta de conclusión, ya que su duración e intensidad cambian cada año.

Generalmente se desarrolla entre julio y agosto, con una duración aproximada de 20 a 40 días, aunque en algunos años puede extenderse hasta septiembre dependiendo de las condiciones atmosféricas.

Por ello, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los pronósticos meteorológicos y seguir las medidas preventivas mientras persistan las condiciones asociadas a este fenómeno.