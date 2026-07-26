Haaland se dispara tras el Mundial: lidera el ranking de los jugadores más valiosos del planeta

Erling Haaland convirtió su brillante actuación en el Mundial 2026 en un salto histórico dentro del mercado de fichajes. El delantero del Manchester City alcanzó un valor de 220 millones de euros, la cifra más alta de su carrera y la más elevada del futbol mundial, de acuerdo con la más reciente actualización de Transfermarkt, donde comparte el liderato con la joya española Lamine Yamal.

El ranking de los 10 futbolistas más valiosos del planeta refleja el impacto que tuvo la Copa del Mundo en las cotizaciones. Además de Haaland y Yamal, Kylian Mbappé elevó su valor hasta los 200 millones de euros, Michael Olise llegó a 170 millones y Jude Bellingham alcanzó 160 millones. Los otros cinco integrantes del listado son Pedri (150 millones), Vinicius Júnior, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia y João Neves, todos con una valoración de 140 millones de euros.

Un Mundial que impulsó el valor de Haaland

El crecimiento de Haaland no fue casualidad. El atacante noruego fue una de las grandes figuras del torneo al marcar siete goles en cinco partidos y conducir a Noruega hasta sus primeros cuartos de final en una Copa del Mundo. Su actuación más recordada fue el doblete con el que eliminó a Brasil en los octavos de final, antes de caer frente a Inglaterra.

Aunque la Bota de Oro fue para Kylian Mbappé, autor de 10 goles, Haaland terminó empatado como el segundo máximo anotador del campeonato junto con Jude Bellingham, ambos con siete tantos.

También conquistó a los aficionados

El impacto del noruego fue más allá de las estadísticas. Los aficionados lo eligieron como integrante del 11 ideal del Mundial 2026, donde compartió el ataque con Lionel Messi y Kylian Mbappé.

En la votación organizada tras el torneo obtuvo el 27.5% de los votos entre los delanteros, reconocimiento que reflejó el protagonismo que tuvo durante la competencia.

El rey del Mundial... también en redes sociales

El fenómeno Haaland también se trasladó a internet. Según la plataforma SocialBlade, fue el futbolista que más seguidores ganó en Instagram durante el Mundial, con cerca de 30 millones de nuevas cuentas.

El delantero pasó de 40.7 millones a 70.7 millones de seguidores, superando ampliamente al portero caboverdiano Vozinha, la gran revelación del torneo, y a Cristiano Ronaldo, quien ocupó el tercer lugar en ese ranking.

Especialistas en marketing deportivo atribuyen este crecimiento al alcance global del Mundial, que permitió que Haaland trascendiera incluso entre audiencias que habitualmente no siguen el futbol europeo.

Top 10 de los jugadores más valiosos del mundo

Tras la actualización de Transfermarkt, el listado quedó conformado de la siguiente manera:

Erling Haaland – 220 millones de euros

Lamine Yamal – 220 millones de euros

Kylian Mbappé – 200 millones de euros

Michael Olise – 170 millones de euros

Jude Bellingham – 160 millones de euros

Pedri – 150 millones de euros

Vinicius Júnior – 140 millones de euros

Vitinha – 140 millones de euros

Khvicha Kvaratskhelia – 140 millones de euros

João Neves – 140 millones de euros

Los jugadores del Top 10 alcanzan valores de mercado que van de los 140 a los 220 millones de euros.Gráfico: El Economista

La actualización confirma que el Mundial 2026 no solo dejó campeones y récords deportivos, sino que también redefinió el valor de mercado de varias de sus principales figuras. Ninguno capitalizó mejor ese impulso que Erling Haaland, quien cerró el torneo como uno de los delanteros más determinantes del campeonato y, ahora, como el futbolista más valioso del mundo.